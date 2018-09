Niederbayer hat Stichwunden im Bauchbereich: Er beschuldigt drei Männer, doch die Kripo hat Zweifel 

Was passierte am Montagabend im niederbayerischen Neustadt an der Donau? Bislang konnte das Opfer noch nicht aussagen. Die Ehefrau sprach von dunkelhäutigen Tätern.

Neustadt an der Donau - Die Kripo Landshut ermittelt in einem rätselhaften Fall in Neustadt an der Donau (Landkreis Kehlheim). Es bestehen Zweifel, ob sich alles so abspielte, wie das Opfer aussagte.

Messerangriff in Neustadt an der Donau? Das ist bisher bekannt

Klar ist, dass der 42-Jährige am Montagabend Stichwunden im Bauchbereich hatte. Gegen 21 Uhr verständigte seine Frau die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den Mann schwer verletzt und erheblich alkoholisiert auf. Er wurde in eine Klinik eingeliefert und ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Attacke von Dunkelhäutigen: Das soll das Opfer gesagt haben

Ab hier wird die Geschichte unklar: Die Ehefrau des Opfers sagte aus, dass sie ihren Mann blutend auf der Terrasse der gemeinsamen Wohnung aufgefunden habe. Er habe ihr erzählt, dass er gegen 20.30 Uhr durch einen Park ging und von drei dunkelhäutigen Männern angegriffen worden sei. Mit den Stichwunden habe er sich noch zu der Wohnung schleppen können. Die Täter kannte er nicht.

Die Polizei setzte sofort alle Hebel in Bewegung: Suchhunde wurden zur Fahndung nach den unbekannten Tätern eingesetzt, auch ein Polizeihubschrauber kreiste über der Stadt. Gegen Mitternacht wurden die Fahndungsmaßnahmen eingestellt.

Kripo hat Zweifel an dem Messerangriff in Neustadt an der Donau

Die Version mit der Attacke der drei Dunkelhäutigen beruht auf der Aussage der Ehefrau. Das Opfer konnte auf Grund seiner Verletzungen noch nicht von den Ermittlern vernommen werden. Die Landshuter Kripo äußert jedoch Zweifel an diesem mutmaßlichen Tathergang. "Aufgrund der bislang durchgeführten Ermittlungen und der Tatortbefundaufnahme, insbesondere der Spurenlage, muss in Betracht gezogen werden, dass sich der Ablauf entgegen den Schilderungen des 42-Jährigen anders zugetragen haben könnte", teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Wieso ist der Fall so brisant?

Nach den jüngsten Vorfällen von Chemnitz und Köthen, bei denen zwei Deutsche nach Auseinandersetzungen mit Asylbewerbern starben, wirkt dieser Fall erneut als eine Gewalttat, die in dieses Bild passt. Jedoch gibt es offenbar Grund zur Annahme, dass die geschilderte Version nicht korrekt ist. Es kommt immer wieder vor, dass Ausländer bzw. Asylbewerber für Taten beschuldigt werden und sich die Vorwürfe hinterher als Falschaussagen entpuppen. Eine 30-Jährige aus Ismaning behauptete beispielsweise, von Männern arabischen Aussehens beraubt und sexuell belästigt worden zu sein. Nun kam etwas ganz anderes heraus, berichtete jüngst Merkur.de. Auch in Germering sollte der Verdacht nach einem Raubüberfall zuletzt auf Asylbewerber gelenkt werden - auch hier war es eine Lüge.

Was in dem Fall aus Neustadt herauskommen wird, ist derzeit aber noch unklar. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen auf Hochtouren - wir werden nachberichten.

