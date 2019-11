Gehbehinderter Mann fällt in Fluss - Jugendliche (14 und 15) werden zu Lebensrettern

Zwei Jugendliche wurden im oberfränkischen Neustadt bei Coburg zu Lebensrettern. Sie retteten einen gehbehinderten Mann (50) aus einem Fluss.

Neustadt bei Coburg - Zwei tatkräftigen Schülern ist es zu verdanken, dass ein gehbehinderter 50-Jähriger aus einem Fluss in Neustadt bei Coburg gerettet werden konnte. Der Mann aus einem Pflegeheim in der Dr.-Schack-Straße war zuvor als vermisst gemeldet worden. Die Polizei startete daraufhin mit mehreren Streifenwagen eine Suchaktion, wie sie am Freitag mitteilte.

Neustadt bei Coburg: Jungen entdecken gehbinderten Mann (50) in Fluss

Gegen 20.40 Uhr am Donnerstagabend hörten die 14 und 15 Jahre alten Jungen nahe des Spielplatzes in der Mühlenstraße merkwürdige Geräusche. Sie gingen den Geräuschen nach. Daraufhin entdeckten sie den 50-jährigen Mann auf dem Rücken liegend im Flüsschen Röden.

Einer der Teenager stoppte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife, die auf der Marienstraße unterwegs war. Gemeinsam zogen sie den Mann daraufhin aus dem Wasser. Das teilten die Beamten mit.

Nach Sturz in Fluss bei Neustadt: Situation war für den Mann lebensgefährlich

Ein Polizeisprecher sagte, dass die Situation lebensgefährlich gewesen sei. Der Mann wurde anschließend von einem Notarzt erstversorgt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Inzwischen sei sein Zustand stabil. Die Polizei geht davon aus, dass der 50-jährige Mann aus Unachtsamkeit die Böschung zum Fluss hinuntergestürzt war.

