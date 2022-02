Neustart für Bayerns Knabenchöre: Festival im Mai

Nach massiven coronabedingten Einschränkungen treffen sich die bayerischen Knabenchöre im Frühsommer erstmals wieder zu einem Festival. Vom 25. bis 29. Mai präsentieren sich beim Knabenchorfestival Bad Tölz die Augsburger Domsingknaben, Regensburger Domspatzen, Tölzer Knabenchor und der Windsbacher Knabenchor jeweils in einem eigenen Konzert.

Bad Tölz - An dem Treffen alle zwei Jahre hatten vor Corona Chöre aus verschiedenen Ländern teilgenommen, darunter Russland, Großbritannien, Frankreich und Spanien, wie Barbara Schmidt-Gaden, Geschäftsführerin des Tölzer Knabenchores, am Donnerstag sagte. Dieses Jahr bleibe die internationale Teilnahme auf den britischen Chor Trinity Boys Choir beschränkt.

Die Chöre haben Nachholbedarf. Im Jahr 2020 sowie bis Pfingsten des vergangenen Jahres hatte es für den Tölzer Chor keine gemeinsamen Proben gegeben, sondern nur individuelle Gesangsstunden. „Wir hatten eine lange Durststrecke bis Pfingsten 2021“, sagte Schmidt-Gaden. Nun gebe es wieder Proben. „Aber wir müssen dranbleiben, weil uns ein Jahr fehlt.“ Auch die Rekrutierung von Nachwuchs sei erschwert gewesen, da wegen der hohen Infektionszahlen das Casting in Schulen im Herbst weitgehend ausgefallen sei.

Im Dezember habe es wieder mehrere Auftritte des Tölzer Chores gegeben. Dieses Jahr seien Auftritte in Deutschland, aber auch in Italien und in der Schweiz geplant. dpa