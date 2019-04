Frau gerät in Gegenverkehr - Reanimation auf offener Straße nach Frontal-Crash

Nach einem Unfall in Neutraubling reagierte eine Ersthelferin zum Glück sehr schnell: Eine Autofahrerin musste sofort reanimiert werden.

Neutraubling - Am Samstagnachmittag ereigneten sich in Neutraubling (Oberpfalz) ein Verkehrsunfall mit dramatischen Folgen. Wie die Polizei berichtet, ist eine Frau mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten, wo sie mit einem anderen Wagen kollidierte. Beim Eintreffen der Ersthelfer stellte sich heraus, dass es nach dem Unfall um Leben und Tod ging.

Nach Unfall in Neutraubling wird Unfallfahrerin reanimiert

Eine Ersthelferin stellte direkt nach dem Unfall fest, dass die Fahrerin keinen Puls mehr hatte. Dieser ersten Hilfe verdankt die Frau nun ihr Leben, denn anschließend ging alles sehr schnell. Die verunfallte Autofahrerin musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Die Polizei konnte hierzu rechtzeitig einen Defibrillator von der Polizeiinspektion Neutraubling holen, mit dem letztlich die Reanimation gelang.

Auch ein neunjähriges Kind befand sich in demselben Auto. Es saß im Kindersitz auf der Rückbank und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Kind und der Unfallgegner wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Unfall in Neutraubling: Autofahrerin am Unfallort reanimiert Zur Fotostrecke

rm