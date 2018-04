Überfall auf Getränkemarkt - Angestellter mit Pistole bedroht

Wieder fiel ein Artikel sehr kurz aus:

"Einer der beiden war etwa 170 - 180 cm groß und hatte eine kräftige Figur. Er hatte Pfefferspray dabei, was er bei der Tat auch benutzte. Sein Komplize führte eine Schusswaffe mit sich. Eine genauere Beschreibung dieses Mannes liegt momentan nicht vor. Beide Täter waren dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Sie sprachen laut Polizei deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Kriminalpolizei Regensburg. Die Beamten haben noch in der Nacht die Arbeit vor Ort aufgenommen."