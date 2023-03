„Nochmal Schnee möglich“: Spätwintereinbruch trifft Bayern – DWD warnt vor Frost

Von: Tanja Kipke

Nach den sonnigen Tagen soll es ab dem Wochenende wieder kälter werden in Bayern. Ein Wetter-Experte sagt einen Spätwintereinbruch voraus. Samt Schnee in tieferen Lagen.

München – Wintersportfans konnten sich am letzten Wochenende in Oberbayern über eine ordentliche Schneedecke freuen. Im Verlauf der Woche zeigte sich dann vielerorts die Sonne, die Temperaturen kletterten sogar in den zweistelligen Bereich. Ein Blick auf die Wettervorhersagen für nächste Woche zeigt: Der Winter bekommt eine letzte Chance. Es scheint nun auch wirklich die allerletzte Chance zu sein, dass es nochmal schneit in Bayern.

Wetter in Bayern: Experte sagt „Spätwintereinbruch“ mit Schneeflocken voraus

Obwohl es am Freitag und Samstag laut Deutschen Wetterdienst (DWD) noch Höchsttemperaturen um die zwölf Grad im Freistaat geben wird, warnt der DWD in den Morgenstunden vor Frost. Zwischen 0 und 10 Uhr trete leichter Frost bei -2 Grad auf.

„Meteorologisch ist der Frühling gestartet, doch kalendarisch befinden wir uns noch mitten im Winter“, beginnt Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net seine aktuelle Vorhersage. Das zeige sich auch nochmal in der kommenden Woche. Schon ab Sonntagnachmittag könne es zu Schneeregenschauern kommen. Allerdings erst einmal vorwiegend im Norden Deutschlands, Bayern ist laut DWD nur „gebietsweise“ betroffen. Den Freistaat trifft der sogenannte „Spätwintereinbruch“ wohl erst gegen Mitte nächster Woche so richtig.

Schnee glitzert in der Sonne: Können sich die Bayern nochmal auf einen Spätwintereinbruch freuen? © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Mittwoch gibt es daher auch nochmal „Potenzial für eine weiße Überraschung.“ Es könne sogar Schneeflocken bis in tiefe Lagen geben. Ganz Bayern ist auf der Wetterkarte des Meteorologen mit blauen Flocken eingefärbt, die Temperaturen fallen unter den Gefrierpunkt. Ob der Schnee allerdings liegen bleibt, bleibt abzuwarten.

Frühlingswetter ab Mitte März: „20 Grad plus X sind aktuell nicht in Sicht“

„Spätestens um den 10. bis 15. März herum sollte es dann aber nach und nach wieder milder werden“, ist sich Jung sicher. Allerdings schleppen sich die Temperaturen nur langsam Richtung 15-Grad-Marke. Besondere Ausreißer nach oben seien hierbei nicht zu erwarten. „Also 20 Grad plus X sind aktuell nicht in Sicht“, erklärt der Meteorologe. Sommerfans kommen also noch nicht auf ihre Kosten.

Jung erwähnt in diesem Zusammenhang nochmal, wie wichtig die goldene O bis O Regel (Oktober bis Ostern) bei den Winterreifen ist. Da der Spätwinter eine zähe Angelegenheit zu werden scheint, sollten die Winterreifen auf jeden Fall noch drauf bleiben. (tkip)

