„Aufwachen, wir haben gewonnen“: Drei Freunde aus Franken knacken Eurojackpot

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Zwei Freunde überredeten ihn zur Teilnahme beim Eurojackpot. Das Trio gewann - und der 46-Jährige weckte seine Freunde mitten in der Nacht mit der Gewinnnachricht.

München - „Eigentlich bin ich ja zu geizig für so was.“ Das sagt ein Mann (47) aus Oberfranken. Zwei Freunde hatten ihn zur Teilnahme am Eurojackpot überredet - das Trio gewann.

Drei Freunde aus Oberfranken haben gemeinsam beim Eurojackpot gewonnen (Symbolbild). © IMAGO / Lobeca

Eurojackpot: Über eine Million für drei Freunde aus Oberfranken - „Aufwachen, wir haben gewonnen“

Bei der Ziehung am Dienstag, 8. November, gewannen die drei Freunde 1.209.751,50 Euro, wie Lotto Bayern in einer Pressemitteilung mitteilte. In Zukunft werden seine Kumpels den Mann also wohl nicht mehr so lange von gemeinsamen Vorhaben überzeugen müssen.



„Ich bin am Mittwoch schon um vier Uhr aufgewacht, weil ich schlecht geschlafen habe. Da habe ich die Gewinnzahlen verglichen und konnte es nicht fassen“, berichtet der Glückspilz. Daraufhin war er vor lauter Aufregung hellwach - und weckte seine Freunde. „Ich hab sie gleich angerufen, da kenn ich nichts“, zitiert Lotto-Bayern den Mann und überschreibt die Pressemitteilung mit dem Zitat „Aufwachen, wir haben gewonnen!“ Der Mann hatte den Spielauftrag für alle abgegeben. Die Tippfelder hatte er dort per Zufallsgenerator als Quicktipp ausfüllen lassen.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

120 Millionen: Berliner Gewinner des Eurojackpot hat sich gemeldet

News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Drei Freunde aus Oberfranken gewinnen beim Eurojackpot - „Sind jetzt schuldenfrei“

„Wir sind jetzt alle schuldenfrei und wissen das zu schätzen. Wir hatten schon Zeiten, in denen einer von uns sogar mehrere Jobs hatte, um alle Kosten decken zu können“, erzählt er und ergänzt: „Jeder kann jetzt sein Haus abbezahlen und dann ist sicher noch ein gemeinsamer Urlaub drin.“



Die erste Gewinnklasse war am 8. November mit der Maximalsumme von 120 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse (5 Richtige + 2 richtige Eurozahlen) bis an den Rand gefüllt. Die höchste Gewinnkategorie verfehlten die Oberfranken denkbar knapp, weil sie nur eine Eurozahl richtig getippt hatten. (kam)

Über fast 17 Millionen darf sich ein Lottospieler aus Bayern freuen. Der Glückspilz hat beim Eurojackpot gewonnen.