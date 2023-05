Streik in ganz Bayern: Wo der ÖPNV zum Stillstand kommt – und wo doch noch Bahnen fahren

Von: Miriam Haberhauer

Am Freitag steht der ÖPNV in zahlreichen bayerischen Städten still. Betroffen sind unter anderem München, Regensburg und Nürnberg © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Ab Freitagmorgen wird in mehreren bayerischen Städten gestreikt. Betroffen sind unter anderem Nürnberg, München, Augsburg und Regensburg.

Update vom 19. Mai, 7.15 Uhr: Bayerns ÖPNV steht zum Großteil still. Grund ist ein erneuter Warnstreik der Gewerkschaft Verdi (siehe Erstmeldung). Die Lage in Bayerns Städten ist unterschiedlich. In München teilte die MVG am Morgen des Streiktags mit, dass doch keine Trambahnen fahren. Eigentlich hatte die Verkehrsgesellschaft vorgehabt, den Betrieb der meist frequentierten (Linie 20) aufrechtzuerhalten. Dafür gibt es an der U-Bahn-Front gute Nachrichten: Die U6 fährt als einzige Linie offenbar im 10-Minuten-Takt. Trotz Streik. Bei den Bussen werden laut MVG fast alle Linien in unregelmäßigen Abständen bedient.

In Nürnberg hat die VAG ein Konzept mit Nachtzügen entwickelt, die statt der Bahnen am Freitag fahren. Bis 20 Uhr sollen alle Busse im 30-Minuten-Takt die Fahrgäste zum Ziel bringen. In Regensburg ist es ähnlich, da ist der Regionalbusverkehr gar nicht erst vom Streik betroffen.

Erstmeldung 18. Mai: München – Nachdem der 50-Stunden-Streik der Deutschen Bahn doch noch abgewendet werden konnte, streiken ab dem frühen Freitagmorgen die Tarifbeschäftigten in zahlreichen bayerischen Städten. Folgende Betriebe werden am frühen Freitagmorgen ihre Arbeit niederlegen: SWM und MVG München, das Stadtwerk Mobilität Regensburg, Verkehrsbetrieb Bayreuth, Verkehrs GmbH Augsburg, Verkehrsbetriebe Landshut, Schweinfurt, STVP Bamberg, VAG Nürnberg, sowie infra Fürth.

Bayernweiter ÖPNV-Streik: Starke Auswirkungen in Augsburg und München

Die Gewerkschaft ver.di hatte am Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Dauern soll er jeweils den ganzen Tag, nur in Augsburg legen die Beschäftigten zwischen 6.00 bis 14.00 Uhr die Arbeit nieder. Bis der ÖPNV aber wieder reibungslos läuft, wird es wohl auch hier noch länger dauern.

In München wird der ÖPNV am Freitag größtenteils stillstehen: Auf den Buslinien wird nur etwa die Hälfte der Fahrzeuge im Einsatz sein, Tram und U-Bahn werden kaum fahren. Die Stadtwerke wollen jedoch versuchen – je nach Personalverfügbarkeit – die Tramlinien möglichst regelmäßig zu befahren. „Hier liegt die Priorität zunächst auf der am stärksten nachgefragten Linie 20“, so ein MVG-Sprecher.

„NightLiner“ als Ersatzverkehr – Der Streiktag in Nürnberg

Auch in Nürnberg müssen ÖPNV-Nutzer am Brückentag mit massiven Einschränkungen rechnen: Alle Straßenbahn-, U-Bahn- und regulären Buslinien sind von dem Streik betroffen. Um Reisende nicht gänzlich sitzen zu lassen, gibt es jedoch ein „ein Fahrplanangebot mit Bussen auf Basis des NightLiner-Netzes an“, so die VAG Nürnberg.

Die Busse in der Frankenmetropole fahren dementsprechend von Betriebsbeginn bis circa 20 Uhr im 30min Takt, ab circa 20 Uhr bis Betriebsschluss gegen 24.00 Uhr im 60min Takt. Aufgrund des Warnstreiks entfällt dafür aber der reguläre NightLiner-Verkehr in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Warnstreik in Regensburg: Nur Regionalbusverkehr nicht betroffen

In Regensburg entfallen ganztägig alle Fahrten der Buslinien von das Stadtwerk.Mobilität. Auch der kostenfreie Dult-Bus ist davon betroffen. Für die Linie 5 gilt währenddessen eine Sonderregelung: „Alle Fahrten stadteinwärts mit Start innerhalb des Stadtgebietes sowie stadtauswärts mit Zielschild „Schwabelweis“ werden nicht durchgeführt“, so der Regensburger Verkehrsbund.

Weiter heißt es: „Alle sonstigen Fahrten aus dem Landkreis sowie in den Landkreis Regensburg werden durchgeführt. Das heißt, die Linie 5 wird zur Hauptverkehrszeit im 20-Minuten-Takt bedient.“ Der Regensburger Regionalbusverkehr ist vom Streik hingegen nicht betroffen.

Fünf Verhandlungsrunden gescheitert - Streiks als „Logische Folge“

Aktuell verhandelt ver.di den Tarifvertrag Nahverkehr Bayern (TV-N). Nach ver.di-Angaben war es trotz fünf Verhandlungsrunden bislang nicht möglich, mit den Arbeitgebern ein Verhandlungsergebnis zu erzielen. „Die logische Folge sind diese Warnstreiks“, erklärte der Verhandlungsführer und stellvertretende Landesbezirksleiter von ver.di Bayern, Sinan Öztürk.

Der zum Wochenbeginn angekündigte 50-Stunden-Warnstreik bei der Deutschen Bahn konnte gerade noch abgewendet werden. Trotzdem kam es zu starken Einschränkungen und Zugausfällen für Reisende.

