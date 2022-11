Nach Söder-Foto: „Heuchelei auf einem völlig neuen Level“ – Unmut in Bayerns Bevölkerung

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder lobt die Arbeit der Tafeln in Bayern und verkündet stolz mehr Förderung dafür. Statt Lob hagelt es allerdings Kritik.

München – Großes Lob für die Tafeln von Ministerpräsident Markus Söder. Sie „leisten Überragendes. Gerade bei stark steigenden Preisen geben die Tafeln bedürftigen Menschen Hoffnung“, schreibt der CSU-Chef am Mittwoch, 16. November, auf Twitter.

Söder verkündet mehr Unterstützung für Bayerns Tafeln

Dieses ehrenamtliche Engagement wolle der Freistaat unterstützen. „Wir stocken deshalb die Förderung auf die Rekordsumme von 1 Mio. Euro deutlich auf“, so Söder. „Die Münchner Tafel fördern wir zudem mit 25.000 Euro. Allein dort werden über 20.000 Bedürftige pro Woche mit zumeist gespendeten Lebensmitteln von 800 Ehrenamtlichen versorgt. Was für eine Leistung!“

Doch statt Lob gibt es in den Kommentaren reichlich Kritik. „Peinlich“, findet eine Frau. „Wahlk(r)ampf in Bayern, rund ein Jahr vor der LTW. Wir sehen Markus Söder, der sich als der fürsorgliche Landesvater darstellt. Gute Politik hingegen sucht man ob der schönen Bilder weiterhin vergebens“, kritisiert eine weitere Person.

Markus Söder half bei der Tafel und verkündete eine Aufstockung der Förderung. Bei vielen Menschen sorgte der Tweet des CSU-Chefs dazu für viel Unmut. © IMAGO / Sven Simon

Söder nach Tweet unter Beschuss: „Ich glaube das nennt man verlogen und heuchlerisch?“

„Ja, da muss die Gesellschaft eingreifen, wo der Staat versagt. Mit lächerlichen 25 k Euro unterstützen, aber gegen das Bürgergeld wettern. Ich glaube das nennt man verlogen und heuchlerisch?“ lautet ein weiterer Kommentar. „Ganz schön heuchlerisch. Bürgergeld abgelehnt, Mindestlohn abgelehnt, aber nun feiern, wenn private Initiativen Menschen in Not helfen, weil der Staat versagt“, schlägt ein Twitter-Nutzer in die gleiche Kerbe.

CSU-Chef nach Tweet in der Kritik: „Sie sollten sich was schämen, Herr Söder“

„Ihr hättet auch einfach dem Bürgergeld zustimmen können…“, antwortet jemand auf Söders Post. „Montags das Bürgergeld verhindern und am Mittwoch sowas twittern. Das ist Heuchelei auf einem völlig neuen Level“, meint eine weitere Person. „Wie schäbig, dass sie das Bürgergeld blockiert haben und jetzt so einen Tweet raushauen“, ist in einem weiteren Tweet zu lesen. „Neulich noch groß angekündigt, das Bürgergeld zu blockieren und jetzt den barmherzigen Samariter spielen. Sie sollten sich was schämen, Herr Söder“, schreibt eine weitere Person.

„Unfassbar peinlich“: Söder nach Tweet in der Kritik

„Tafeln sind ein Armutszeugnis für das reiche Deutschland“, schreibt eine Frau und setzt zu ihrem Tweet als Hashtag „NiemehrCDUCSU“. Und eine weitere Frau kommentiert Söders Post schlicht mit den Worten: „Solche Bilder sind unfassbar peinlich. Ich schäme mich für Bayern.“ (kam)

