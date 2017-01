News-Ticker: Glätte-Alarm in Bayern

von Julian Spies schließen

München - Die Temperaturen sind zwar gestiegen, auf den Straßen aber ist es aktuell hoch gefährlich. Die Woche beginnt in Bayern mit tückischer Glätte. Alle Infos zur Lage in unserem News-Ticker.

Der Verkehr wird in Bayern zum Wochenbeginn durch Blitzeis stark behindert.

In Teilen des Freistaats ist es so schlimm, dass sich schon viele Unfälle ereignet haben.

Der Deutsche Wetterdienst sagt bis Mittwoch Regen voraus, aus dem unvershens gefährliches Blitzeis werden kann.

+++ Gefährlich glatte Straßen nach Blitzeis haben zum Wochenbeginn den Verkehr in Teilen Bayerns stark behindert. Vor allem in Unterfranken kämpften Autofahrer am Montagmorgen mit Glatteis.

+++ Bis zum Montagvormittag ereigneten sich an die 120 Verkehrsunfälle. Bei mehr als zehn Unfällen gab es Verletzte.

+++ Selbst Räumfahrzeuge und Polizeiautos kamen bei dem Blitzeis am Montag ins Rutschen. In Würzburg gab es zwei Unfälle mit Räumfahrzeugen und ein Streifenwagen im Einsatz rutschte in eine Unfallstelle.

+++ Der Wetterdienst meldet: Allmählich lässt der Schneefall nach, an den Alpen und im Alpenvorland stellt sich Tauwetter ein. Bis Mittwochmittag sagt der Deutsche Wetterdienst dort Regen vorher. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 Meter.

