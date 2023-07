Trotz 30 Grad am Sonntag: DWD warnt vor Sturmböen – große Teile Bayerns betroffen

Von: Katarina Amtmann

Der Sonntag wird in vielen Teilen Bayerns sonnig und heiß, doch die DWD-Warnkarte zeigt: In einigen Regionen drohen Wind- und Sturmböen.

München - Unwetter folgte auf Hitzewelle, dann zogen schon die nächsten Gewitter über Bayern, bevor die Temperaturen erneut auf 37 Grad stiegen. So lässt sich das Wetter im Freistaat in den letzten Wochen zusammenfassen. Damit ist es aber nun erstmal vorbei.

Wetter in Bayern: Sommerlicher Sonntag mit bis zu 30 Grad

In Franken wird es am Sonntag, 23. Juli wolkig, örtlich ist auch Regen möglich, „sonst längere Zeit heiter“, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). In vielen Teilen des Freistaats wird es sonnig, die Temperaturen klettern stellenweise auf hochsommerliche 25 bis 30 Grad.

München 28 Grad Nürnberg 27 Grad Regensburg 29 Grad Passau 30 Grad Augsburg 27 Grad

Wetter-Warnungen für Bayern: Wind- und Sturmböen vor allem im Norden

Besonders im Norden Bayerns wird es am Sonntag aber zeitweise sehr windig. Der DWD hat zwei Warnungen für Bayern herausgegeben. Für die Kreise Rhön-Grabfeld, Bad Kissingen und Hildburghausen liegt zwischen 10 und 18 Uhr eine Warnung vor Sturmböen vor (auf der Warnkarte orange eingefäbrt): „Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h aus südwestlicher Richtung auf“, heißt es. Für weite Teile des Freistaats gilt im selben Zeitraum eine Warnung vor Windböen (gelb eingefärbt): „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 60 km/h aus südwestlicher Richtung auf.“ Betroffen ist ganz Nordbayern, wie auf der Warnkarte des DWD zu sehen ist.

Der Sonntag wird heiß in Bayern, für einige Regionen liegt aber eine amtliche Warnung vor Sturmböen vor. © IMAGO / Alexander Rochau / Ralph Peters / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Schauerartige Regenfälle in Bayern: Kräftige Gewitter möglich

Am Montag drohen von Südwesten her schauerartige Regenfälle, „vor allem am Nachmittag begleitet von zum Teil kräftigen Gewittern“, so der DWD weiter. Die Temperaturen erreichen maximal 22 bis 28 Grad, die höchsten Werte gibt es in Niederbayern. „Am Dienstag viele Wolken. Im Tagesverlauf wieder häufiger Schauer und Gewitter, gebietsweise auch länger anhaltender und kräftiger Regen“, heißt es in der weiteren Wettervorhersage. Mit 18 bis 22 Grad wird es dann auch deutlich kühler. (kam)

