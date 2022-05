Nach Hitzewelle ziehen Superzellen nach Bayern – schwere Unwetter drohen

Von: Tanja Kipke

In ganz Bayern zeigt sich das Wetter von seiner sommerlichen Seite, in einigen Regionen wird es richtig heiß. Nach der Hitze kommen die Unwetter.

München – Endlich wird es warm im Freistaat. Aus den „Eisheiligen werden Schweißheilige“, wie Meteorologe Dominik Jung in einer Wetter-Analyse vorhersagte. Und das spüren die Bayern momentan auch. Im gesamten Land strahlt die Sonne vom Himmel und lässt die Temperaturen nach oben klettern. In einigen Regionen schlägt die Hitzewelle besonders zu und sorgt für Werte über der 30-Grad-Marke. Die Saharahitze bringt jedoch auch Gewitter mit sich. Nach den heißen Tagen kann es ordentlich krachen. Wetter-Experte Jan Schenk von The Weather Channel spricht sogar von „Superzellen“.

Wetter in Bayern: Wo die Hitzewelle für sommerliche Temperaturen sorgt

Die wärmsten Tage der Woche sind laut Wetterprognosen von wetter.com Dienstag und Mittwoch. Am wärmsten scheint es in Unterfranken und Mittelfranken zu werden. Für Dienstag zeigt die Wetterkarte in Würzburg und Erlangen Höchstwerte um die 25 Grad an. Für Augsburg und München lediglich 23 Grad. Am Mittwoch soll es dann nochmal um einige Grad wärmer werden:

Wettervorhersage für Mittwoch (11. Mai):

Würzburg (Unterfranken): 27 Grad

Erlangen (Mittelfranken): 27 Grad

Bayreuth (Oberfranken): 25 Grad

Augsburg (Schwaben): 25 Grad

München (Oberbayern): 27 Grad

Regensburg (Oberpfalz): 26 Grad

Passau (Niederbayern): 26 Grad

„Örtlich sind auch 30 Grad möglich“, erklärt Schenk in einem Video. Besonders am Main und „vielleicht auch an den Alpen“. Der Grund ist warme Luft, die von der Sahara nach Deutschland kommt. Am Donnerstag ist es mit den sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad vielerorts schon wieder vorbei. Die Temperaturen purzeln etwas und pendeln sich um die 20 Grad ein. Nach der Hitze kommen die Gewitter. Vor allem im Süden kracht es am Freitag.

Gewitter ziehen nach Hitzewelle über Bayern: Sogar Superzellen sind möglich

Während es am Mittwoch noch ruhig bleibt, ohne Regenschauer, zeigt die Wetterkarte für Donnerstag ein ganz anderes Bild. „Da ist richtig was los“, erklärt Schenk. „Da gibts es viele Gewitter und da sind Superzellen nicht ausgeschlossen“. Superzellen sind die schwersten Gewitter, „die wir kennen“, so Schenk. Vor allem Oberfranken, Mittelfranken, Oberpfalz und Oberbayern sind davon betroffen. Auch die Münchner müssen sich auf viel Regen und Gewitter einstellen. „Wir müssen davon ausgehen, dass es auch Hagel und Sturmböen geben kann.“ Blitze und Starkregen gebe es sowieso. „Wenn es Gewitter im Süden gibt, werden es gleich Unwetter“, warnt Schenk.

Im Süden Bayerns geht es mit Gewittern am Freitag weiter. Die Gewitteraktivität flamme laut Schenk direkt in der Früh wieder auf. Das sei sehr ungewöhnlich, aber nach ersten Prognosen wird wohl sehr viel Regen vom Himmel fallen. Am Wochenende können sich die Bayern in den meisten Regionen wieder über Sonnenschein und Höchstwerte um die 21 Grad freuen. (tkip)