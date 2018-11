Nicht bei allen beliebt: Der Frühstart der Adventsmärkte

Dass es Lebkuchen schon in den Sommerferien gibt, daran hat man sich gewöhnt. Aber jetzt starten auch schon die Christkindlmärkte geraume Zeit vor dem 1. Advent. Muss das sein?

Erding/Garmisch-Partenkirchen – Der Flughafen hat die Nase vorn: Schon an diesem Samstag, Punkt 11 Uhr, öffnet dort der Weihnachts- und Wintermarkt im MAC-Forum vor dem Terminal 2. Schon zum 20. Mal findet der Markt statt – Einwände, dass ein Adventsmarkt Mitte November seltsam ist, kontert der Flughafen stets mit dem Hinweis, dass man ihn deshalb ja auch „Weihnachts- und Wintermarkt“ nenne.

Doch die Konkurrenz ist dem Flughafen hart auf den Fersen. Schon in der Woche vor Totensonntag (25. November) und somit weit vor dem 1. Advent (2. Dezember) öffnen weitere Advents- und Christkindlmärkte in der Region. So zum Beispiel am Samstag, 24. November, in Garmisch-Partenkirchen.

Noch einen Tag früher dran sind die Tölzer und Erdinger mit ihren Märkten. Auch der Weihnachtsmarkt auf Schloss Tüßling (Kreis Altötting) nutzt das Totensonntags-Wochenende für einen Frühstart in die Adventszeit. Und das Weihnachtsdorf in der Münchner Residenz macht sogar noch früher auf: am Donnerstag, 22. November.

Markt soll vier Wochen dauern

Die Beweggründe sind überall ähnlich: „Wir möchten den Markt vier Wochen haben“, sagt Gaby Hoffmann von der Werbegemeinschaft „Garmischer Zentrum“, die den Markt organisiert. Würde man erst zum ersten Adventswochenende starten, wären es nur drei Wochen, da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Montag fällt. Fritz Steinberger vom Verschönerungsverein Erding sagt: „Das muss sich ja auch für die Händler rentieren, heutzutage, wo man ja das ganze Jahr über Christbaumkugeln beim Obi bekommt.“

Ein schlechtes Gewissen plagt keinen der Verantwortlichen. Gaby Hoffmann hat sich aber immerhin abgesichert: Im vergangenen Jahr, als man das erste Mal einen Frühstart hinlegte, fragte sie bei der katholischen und evangelischen Kirche nach einer Stellungnahme. Das war Auflage der Garmisch-Partenkirchner Marktgemeinde, um die Genehmigung zu bekommen. Die Kirchen hatten nichts gegen den Termin.

Einen gibt es aber doch, dem der Glühweinzauber im November komisch vorkommt. Brauchtumsexperte Michael Ritter vom Landesverein für Heimatpflege sagt: „Vielen geht’s in erster Linie ums Happening.“ Manchmal habe es „Volksfestcharakter“, mit Karussells und ähnlichen Vergnügungen. Kurios: Solche Auswüchse seien historisch betrachtet nicht einmal zu kritisieren, so Ritter, denn Adventsmärkte hätten sich seit dem 19. Jahrhundert aus den früheren Jahrmärkten entwickelt.

Entschieden zu weit gehen nach Meinung von Ritter indes die Hüttenfreunde Erharting (Kreis Mühldorf), die am übernächsten Wochenende gleich zur „Bergweihnacht“ einladen. „Eine Bergweihnacht im November, das geht gar nicht“, so der Experte.

