Mehr als nur das Oktoberfest: Diese sieben Volksfeste in Bayern sollten Sie sich nicht entgehen lassen

Von: Katarina Amtmann

Das Oktoberfest kennt jeder, doch es gibt noch viel mehr und ebenfalls sehr sehenswerte Volkfeste in Bayern - ein Überblick.

München - Bayern ist nicht nur bekannt für seine zahlreichen Touristenattraktionen wie Schloss Neuschwanstein oder die idyllischen Altstädte wie Rothenburg ob der Tauber. Auch berühmte Volksfeste gibt es im Freistaat wie Sand am Meer - doch welche sollte man auf keinen Fall verpassen? Ein Überblick.

Volksfeste in Bayern: Oktoberfest-Geschichte reicht bis weit ins 19. Jahrhundert zurück

Am bekanntesten ist sicherlich das Oktoberfest in München. Der Aufbau für 2023 läuft bereits, gefeiert wird auf der Theresienwiese dann zwischen dem 16. September und dem 3. Oktober. Jedes Jahr zieht das Oktoberfest Millionen Besucher aus dem In- und Ausland an. 5,3 Millionen Gäste gab es beispielsweise im Jahr 2022.

Die Geschichte der Wiesn reicht weit zurück: 1810 heiratete Ludwig von Bayern Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Andreas Michael Dall’Armi, Mitglied der Bayerischen Nationalgarde, hatte damals die Idee, die Hochzeit mit einem großen Pferderennen zu feiern, wie auf oktoberfest.de zu lesen ist. König Max I. Joseph von Bayern war begeistert. Die Feierlichkeiten fanden auf der nach der Braut benannten Theresienwiese statt - mit Pferderennen statt wie heute mit Bierzelt und Fahrgeschäften.

Das Oktoberfest in München startet im Jahr 2023 am 16. September und geht bis zum 3. Oktober. Im letzten Jahr besuchten 5,3 Millionen Menschen die Wiesn. 1810 wurde das erste Oktoberfest anlässlich der Hochzeit von Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. © IMAGO / Panthermedia

Gäubodenvolksfest in Straubing - Das zweitgrößte in Bayern

„Das Straubinger Gäubodenvolksfest gilt mit jährlich 1,3 Millionen Besuchern als zweitgrößtes Volksfest in Bayern“, zeigt sich die Stadt Straubing stolz auf ihrer Website. Gegründet wurde es 1812 als Landwirtschaftsfest. Vom 11. bis 21. August findet es 2023 statt, es gibt rund 27.500 Sitzplätze in sieben Festzelten. Hinzu kommen 130 Attraktionen und Fahrgeschäfte.

Das Gäubodenvolksfest in Straubing findet wieder im August 2023 statt. Es rühmt sich als zweitgrößtes Volksfest im Freistaat. © IMAGO / Lindenthaler

Liste bayerischer Volksfeste: Bergkirchweh in Erlangen

Um die nicht minderbeliebte Bergkirchweih in Erlangen zu besuchen, muss man sich noch etwas gedulden. Der nächste „Berch“ beginnt am 16. Mai 2024. „Wir freuen uns jetzt schon drauf, wenn es wieder heißt, ‚Der Berg ruft‘ und unser Oberbürgermeister das Fass ansticht“, teilte die Stadt Erlangen auf ihrer Website dazu mit. „Das Oktoberfest in München mag größer und berühmter sein, aber älter – und zwar ganze 55 Jahre – ist die Erlanger Bergkirchweih – und auch traditioneller und viel gemütlicher“, rühmt sich die Seite erlangen.info. Denn im nächsten Jahr findet bereits die 269. Auflage der Kerwa statt.

Laut der Website beschlossen die Stadträte des Magistrats der Erlanger Altstadt am 21. April 1755 den traditionellen Pfingstmarkt von der Altstadt auf den Burgberg zu verlegen. „Damit war die Erlanger Bergkirchweih geboren.“

Die Erlanger Bergkirchweih ist sehr beliebt, die nächste Auflage findet im Mai 2024 statt. Der „Berch“ ist sogar deutlich älter als das Münchner Oktoberfest. © IMAGO / Harry Koerber

Bamberger Sandkerwa: Berühmte Volksfeste aus Bayern

„Die Sandkerwa zählt zu den größten und schönsten Volksfesten in Bayern“, heißt es auf der Website. Die erste Bamberger Sandkerwa gab es im Jahr 1951, seitdem findet sie jedes Jahr um den 24. August herum statt. Genau an diesem Tag geht es auch 2023 los. Die Sandkerwa läuft bis zum 28. August in der historischen Altstadt.

Die Sandkerwa in Bamberg findet immer im August statt. Die erste Auflage gab es im Jahr 1951. © IMAGO / imagebroker

Passauer Herbstdult im September - „Eines der schönsten und größten Volksfeste Oberbayerns“

Im September findet die Herbstdult in Passau statt. „Feiern Sie mit auf einem der schönsten und größten Volksfeste Ostbayerns“, wirbt die Website des Volksfestes. Zum Sommerausklang heißt es im Messepark Kohlbruck dann „O‘zapft is!“ Tausende Sitzplätze im Dultstadl stehen zur Verfügung, auch zahlreiche Fahrgeschäfte sind auf der Passauer Dult zu finden.

2021 fand in Passau aufgrund der Corona-Pandemie eine abgespeckte Version der Dult statt. Das wird 2023 anders sein. Los gehts am 8. September. Dann locken wieder zahlreiche Fahrgeschäfte die Volksfest-Fans. © IMAGO / Dominik Kindermann

„5 Tage Ausnahmezustand“: Gillamoos in Abensberg

„Endlich wieder rein ins Dirndl, rein in die Lederhose und 5 Tage Ausnahmezustand in vollsten Zügen genießen“, das ist beim Gillamoos in Abensberg möglich. Vom 31. August bis 4. September findet das Volksfest in der niederbayerischen Kleinstadt statt. „Der Gillamoos ist der größte Jahrmarkt der Hallertau und einer der ältesten in Bayern. Seine Wurzeln gehen auf eine Wallfahrt zur Kapelle St. Gilgen zurück, die erstmals im Jahre 1313 urkundlich erwähnt wurde“, berichtet die Stadt auf ihrer Website.

Gillamoos in Abensberg: Das Volksfest startet am 31. August 2023. Mit fünf Tagen Ausnahmezustand wird geworben. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Nürnberger Volksfest gehört zu den zehn größten in Deutschland

Auch das Nürnberger Volksfest ist über die Grenzen des Freistaats hinaus bekannt. Es gehört zu den zehn größten in Deutschland, wie auf der Homepage zu lesen ist. Das Herbstfest beginnt am 25. August und geht bis zum 10. September. „Die immer aktuelle Mischung an Klassikern und neuen Attraktionen, dem Mix an Spiel- und Schießgeschäften, Eis- und Zuckerwaren, Verlosungen sowie hochwertigen und vielfältigen kulinarischen Spezialitäten bietet Besuchern und Besucherinnen immer höchste Qualität“, wirbt das Volksfest auf der Homepage fleißig für einen Besuch.

Nürnberg hat nicht nur ein Frühlingsfest zu bieten, auch im Herbst wird auf einem Volksfest gefeiert. 2023 startet es am 25 August, es läuft bis zum 10. September. © IMAGO / IPA Photo

Volksfest Datum Oktoberfest in München 16. September bis 3. Oktober 2023 Gäubodenvolksfest in Straubing 11. bis 21 August 2023 Bergkirchweih in Erlangen 16. bis 27. Mai 2024 Sandkerwa in Bamberg 24. bis 28. August 2023 Herbstdult in Passau 8. bis 17. September 2023 Gillamoos in Abensberg 31. August bis 4. September 2023 Herbstvolksfest in Nürnberg 25. August bis 10. September 2023

