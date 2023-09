Rätselhafter Todesfall im Ostersee: 85-Jähriger nach Schwimmen nicht mehr aufgetaucht

Von: Adriano D'Adamo

Ein Schwimmausflug im Ostersee nimmt ein tragisches Ende. Ein 85-Jähriger wird vermisst und einen Tag später tot aufgefunden.

Iffeldorf – Am Sonntagnachmittag (10. September) verschwand ein 85-jähriger Mann nach dem Baden im Ostersee in Iffeldorf im Landkreis Weilheim-Schongau. Am Montagmorgen (11. September) wurde er leblos aus dem Gewässer geborgen. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die weiterführenden Untersuchungen aufgenommen.

Suchaktion blieb erfolglos: Rentner tot aus See geborgen

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Oberland ein Notruf über einen vermissten Badeschwimmer im Ostersee in Iffeldorf ein. Ein 85-jähriger Mann aus Planegg war zum Baden in den Ostersee gegangen. Als er nicht zurückkehrte, alarmierten seine Angehörigen die Rettungsleitstelle. Trotz umfangreicher Suchaktionen von Polizei und Wasserwacht blieb der Mann am Sonntag unauffindbar.

Am Montagmorgen entdeckte der eingesetzte Polizeihubschrauber eine reglose Person im See. Der vermisste 85-Jährige wurde von der Wasserwacht nur noch tot aus dem See geborgen. Die Ermittlungen zum Todesfall wurden vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II, übernommen. Bislang gibt es keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung.

