Unwetter peitschen durch Bayern: Wassermassen fluten Ort – „Noch nie erlebt“

Von: Katarina Amtmann

Schwere Unwetter sind über Bayern gezogen und haben besonders Unterfranken getroffen. Starkregen ließ den Fluss Aura anschwellen, er schoss durch den Ort.

München - Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am Mittwochnachmittag und -abend (16. August) vor schweren Unwettern in Bayern gewarnt. Sturmböen, Hagel und Starkregen können die Gewitter dabei im Gepäck haben, hieß es. Schon Stunden vorab gab der DWD für die Nacht außerdem eine „Vorabinformation Unwetter vor schwerem Gewitter“ heraus.

Der Starkregen ließ den Fluss anschwellen und durch den Ort strömen. © NEWS5 / Merzbach

Schwere Unwetter mit Starkregen überfluten Ort in Unterfranken

Über Unterfranken zog in der Nacht zu Donnerstag dann tatsächlich ein heftiges Unwetter mit schweren Gewittern. Starkregen führte in Aura im Sinngrund (Landkreis Main-Spessart) dazu, dass der gleichname Fluss Aura übers Ufer trat und in den Ort strömte. Die Hauptstraße von Aura verwandelte sich durch die Wassermassen in einen reißenden Strom.

Die Aura trat über die Ufer und strömte durch den Ort. © NEWS5 / Merzbach

Wassermassen schießen durch Ort in Bayern - „Das ist ein Novum“

Das Wasser drang dabei in mehrere Gebäude ein. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz. „Das ist ein Novum“, berichtet Anwohner Hilmar Wirthmann im Gespräch mit News5. Er lebe schon Jahrzehne in der Stadt, immer wieder habe es auch Sommergewitter gegeben, aber niemals in diesem Ausmaß. „Wie das Wasser jetzt hier durch den Ort rauscht, das ist neu.“

„Es war ja klar, dass Niederschlag kommt, aber in dem Ausmaß, das war natürlich nicht klar“, erzählt Anwohner Daniel Fischer. „Die Hauptstraße sieht aus wie ein Fluss“, beschreibt er die Situation. Das Unwetter habe gegen 22 Uhr mit leichtem Regen und Gewitter angefangen, berichtet Theresa Fischer. „Und dann kams auf einmal von der rechten Seite...Massen an Wasser“, beschreibt sie im Gespräch mit News5. So etwas habe sie noch nie erlebt. (kam)

