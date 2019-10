Betrunkener Mann will mitten in der Nacht Auto verkaufen - sein Angebot hat mehrere Haken

Im bayerischen Niederaichbach im Landkreis Landshut wollte ein 32-jähriger Mann ein Auto an einen Bekannten verkaufen. Doch der lehnte aus gutem Grund ab.

Niederaichbach - Mitten in der Nacht fuhr ein betrunkener 32-Jähriger zu einem Bekannten, um ihm ein Auto zu verkaufen. Allerdings konnte er ihn nicht vom Kauf überzeugen.

Mann bietet Auto zum Verkauf an - doch das Angebot hat mehrere Haken

Der 32-Jährige aus Straubing-Bogen fuhr nachts zu seinem Freund in Niederaichbach im Landkreis Landshut, um ihm ein Auto anzupreisen. Allerdings hatte der Bekannte des Mannes guten Grund, den Kauf nicht einzugehen. Der Straubinger war stark betrunken und gab selbst an, das Auto, welches er ihm nun zum Kauf anbot, zuvor gestohlen zu haben.

Autoverkauf scheitert: Niederaichbacher ruft die Polizei

Der potenzielle Autokäufer rief die Polizei. Die stellte fest, dass der 32-Jährige mehr als zwei Promille im Blut hatte. Der Straubinger hatte in der Nacht auf Mittwoch in München seinen Geburtstag gefiert und war auf dem Nachhauseweg aus dem Zug ausgestiegen. Dann habe er das Fahrzeug gestohlen und sei zu seinem Bekannten gefahren. Er besitzt keine gültige Fahrerlaubnis.

Gestohlenes Auto sollte mitten in der Nacht verkauft werden

Laut der Polizei stand das Auto in der Nähe des Bahnhofs, an dem der Betrunkene ausgestiegen war. Es war nicht abgeschlossen und die Schlüssel lagen in der Mittelkonsole. Das Auto konnte seinem rechtmäßigen Besitzer wieder zurückgegeben werden.

dpa

