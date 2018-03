Scharfe Granate in Bauhof gefunden - entsorgte sie jemand mit einem Bagger? 

Auf einem Wertstoffhof in Niederbayern entdeckten aufmerksame Mitarbeiter eine scharfe Sprenggranate. Ein Unbekannter hatte sie dort abgelegt.

Pilsting - In Niederbayern hat ein Unbekannter eine scharfe Sprenggranate auf einem Wertstoffhof abgestellt. Wie die Passauer Neue Presse berichtet, wurde die rund 80 Zentimeter lange, amerikanische Sprenggranate, Kaliber 84 mm, neben dem Entsorgungshäuschen des Bauhofs in in Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) entdeckt.

Aufmerksame Bauhofmitarbeiter erkannten die Gefahr und verständigten am Montag die Landauer Polizei. Diese sperrte nach Rücksprache mit Spezialisten des Sprengkommandos München den Bauhof.

Transport der Granate war zu riskant

Am Dienstag kamen die Spezialisten nach Pilsting, um die Granate zu beseitigen. Da ein Transport nach München zu riskant war, sprengten sie die Granate kontrolliert in einem stillgelegten Kieswerk im Gemeindebereich.

Laut Spurenlage wurde die Granate vermutlich mit einem Pflug oder einem Bagger aus der Erde herausgeholt, bevor sie am Bauhof widerrechtlich entsorgt wurde.

Polizei weist auf Gefahr hin

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetzes ein.

Außerdem weist sie darauf hin, dass Bürger, die bei Grabungsarbeiten verdächtige Gegenstände auf ihrem Grundstück finden, auf jeden Fall die Polizei informieren sollten. Die Gegenstände dürfen auf keinen Fall eigenständig transportiert werden, da dies gefährlich ist.

