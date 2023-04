„Niemand hat den Wunsch, den Wolf auszurotten“: Problemwölfe in Bayern – Bauernverband fordert Abschuss

Lage laut Ministerin „dramatisch“

Sollen Wölfe in Bayern abgeschossen werden? Der Deutsche Bauernverband fordert wolfsfreie Gebiete in ganz Deutschland. Bayerns Agrarministerin nennt die Lage „dramatisch“.

Berlin - Immer wieder werden landwirtschaftliche Tiere im Freistaat von Wölfen gerissen. Erst kürzlich tötete ein Wolf mutmaßlich drei Schafe und ein Reh im Landkreis Rosenheim. Der Deutsche Bauernverband hat deshalb gefordert, sogenannte Problemwölfe und -rudel zügig und unbürokratisch abschießen zu dürfen. „Niemand von uns hat den Wunsch, den Wolf auszurotten“, äußerte sich Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) bei der Veranstaltung am Freitag (28. April) in Berlin. Doch mittlerweile sei das Ausmaß an Angriffen „wirklich dramatisch“.

In Bayern bereitet das Raubtier vor allem an typischen Weiden am Hang Probleme. Da diese nicht eingezäunt werden können, ist das Risiko für einen Angriff hier besonders hoch. Andererseits schützen auch Zäune nicht ausreichend gegen das Tier, wie Bauern in Garmisch-Patenkirchen kürzlich betonten. Der Deutsche Bauernverband gibt an, dass im Jahr 2021 fast 3400 Tiere durch einen Wolf gerissen, verletzt – oder zumindest vermisst würden. Aktuellere Zahlen nennt er nicht.

„Verharmlosung, Realitätsverweigerung“ des Wolfs: Kritik an der Politik

Der Umweltbeauftragte des Verbands kritisierte mit einem Forderungspapier die bisherige Haltung der Politik: „Verharmlosung, Realitätsverweigerung, romantische Verklärung und organisierte Schönfärberei haben den Konflikt mit der Weidetierhaltung eskalieren lassen.“ Mittlerweile wachse der Wolfsbestand ungebremst und liege deutlich unter der Menge an Rudeln, die in Deutschland Platz finden. Auch im internationalen Vergleich steche die Bundesrepublik mit ihrer hohen Wolfspopulation hervor.

Der Bauernverband fordert wolfsfreie Gebiete, in denen die Ansiedlung des Tiers aktiv verhindert wird. Auch sollten die Menge an Wölfen vollkommen offengelegt werden. Auch Politiker wie Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nehmen den Wolf als Wahlkampfthema ins Visier: „Der Wolf muss bejagt werden“, sagte er bereits Mitte April im Interview mit Merkur.de. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will zukünftig stärker gegen das Tier durchgreifen.

Deutscher Tierschutzbund: Politik hat das Thema verschlafen

Als Panikmache beschreibt hingegen der Deutsche Tierschutzbund die Diskussion um die Wolfsjagd. „Gerade in Bayern, wo man sich für schöne Natur und Artenvielfalt rühmt, hat die Politik jahrelang absolut nichts getan, obwohl klar war, dass irgendwann Wölfe auch bei uns im Alpenraum dauerhaft siedeln und Rudel bilden werden.“ Wie sich Menschen am besten verhalten, wenn sie einem Wolf begegnen, hat das Landratsamt kürzlich erklärt. (elb/dpa)

