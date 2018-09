Ermittlungen nach Todes-Schuss in Nittenau: So kryptisch äußert sich die Polizei

Nun meine Herren wollen wir mal kurz eine Zwischenbilanz ziehen, wurden doch hier von so genannten Waffenfachleuten Angaben gemacht, die durchaus dazu geeignet sind zu fragen, wann sie ihre Waffen abgeben. In der Kürze der Zeit gehe ich nur auf ein paar Stichworte ein. - Gefahrenbereich - Erntejagd - Kugelfang - Hochsitz - Abpraller - ...... Der "Leidensfähige" schreibt dazu ja selbst Dinge, die völlig absurd sind. Bei dieser Form der Jagd hat man weder eine erhöhte Position für den notwendigen Überblick über das Schussfeld, noch den genannten Eintrittswinkel eines Projektils in einen sicheren (steinfreien) Kugelfang, welcher aber vorhanden sein MUSS, damit ausgeschlossen werden kann, dass man NICHTS und NIEMAND schädigt oder gefährdet. Vor einer grünen Wand aus meterhohen Maispflanzen sieht man rein eben nur Maispflanzen und kann mutmaßen, dass sich in so einem "Dschungel" Wildschweine aufhalten, welche vielleicht irgendwo und irgendwann dieses Dickicht mehr oder minder panisch verlassen. Mehrere, so genannte geschulte Jäger, von denen man annehmen MUSS, sie hätten die nötige, ja unverzichtbare Kenntnis über die Sachkunde, warten also auf ihre "Zielobjekte" und alle haben Gewehre mit enorm hohem Gefahrenbereich. Waffen mit Patronen die in vielen Kilometern Entfernung noch grosse, ja tödliche Schäden verursachen können. Es geht um viele Kilometer. Schrotflinten haben zwar geringere Gefahrenbereiche, aber sind auch in solchen Fällen, wie bei dieser Form der so genannten Erntejagd tödlich. Immerhin geht es bei deren Gefahrenbereich um hunderte von Metern. Ob jeder der bewaffneten Teilnehmer über den genannten (erhöhten) Hochsitz verfügte, das müsste auch mal geklärt werden und ich schätze doch sehr, dass die Ballistker der Polizei natürlich dahingehend ermitteln. Welche Jagdteilnehmer hatten zum Tatzeitpunkt welche Positionen inne? Wer hat ohne den Gefahrenbereich überblicken zu können in welche Richtung geschossen? Hier wurde ein Stein genannt, von dem auch anzunehmen WAR, dass ein Abpraller möglich ist und massivst gefährdet. Schon Maishalme, ja Grashalme, können Projektile in Teile zerlegen und massive Ablenkungen der Flugbahnen verursachen, wobei auch kleine Projektilteile sehr gefährlich sind. Bei diesen Gefahrenbereichen nimmt man der Einfachheit halber an, es ginge um ebene Flächen in denen die Geschosse sich in Form einer Parabel bewegen. Aus 5 Kilometern aber können weit größere Entfernung gefährden wenn das Gelände stark abfällt. Zum Beispiel hinter dem Maisfeld. Es war die Rede vom Kugelfang durch Bäume. Wie bitte? Was will uns dieser "Sachkundige" denn damit sagen? Das er gar kein Jäger sein kann? Jemand mit der nötigen Sachkunde? WER hat den Einblick in ein Maisfeld oder in einen Wald? Wurden nicht Liebespärchen schon in solchen "Hainen" gefährdet? WER darf überhaupt schießen, wenn es UNMÖGLICH ist das GESAMT Schussfeld überblicken zu können? - NIEMAND! -