Von: Thomas Wunder

Ein 51-Jähriger ist auf der A7 bei Oberthulba ungebremst in einen Sattelzug gerast. Noch am Unfallort erlag er seinen Verletzungen.

Oberthulba – Am Dienstag, den 29. August 2023, ereignete sich auf der A7 im Landkreis Bad Kissingen ein schwerer Auffahrunfall. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemeldung mit. Ein 51-jähriger Mann fuhr ungebremst in einen Sattelschlepper und verstarb nach dem schweren Zusammenstoß noch an der Unfallstelle.

A7 Richtung Ulm: 51-Jähriger rast ungebremst in Sattelzug

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 5.30 Uhr. Laut Polizeibericht war der 51-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf der A7 Richtung Ulm unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Oberthulba und Hammelburg sei er ungebremst auf einen Sattelzug vor ihm aufgefahren. Die genaue Unfallursache ist bisher nicht bekannt. Der Fahrer des Kleintransporters wurde aufgrund des Zusammenstoßes in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.

Autobahn bei Oberthulba nach Auffahrunfall stundenlang gesperrt

Der Kleintransporter wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Der Auflieger des Sattelzugs wurde hingegen nur geringfügig beschädigt. Aktuell schätzt die Polizei den Sachschaden auf circa 30.000 Euro.

Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme in südliche Richtung bis 09.30 Uhr komplett gesperrt werden. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehren aus Oberthulba, Bad Kissingen und Hammelburg vor Ort, außerdem der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Autobahnmeisterei Oberthulba.

