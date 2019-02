Neues Mountainbike: Vater ist misstrauisch - und greift zu drastischem Mittel

Als der Sohn mit einem vermeintlich neuen Mountainbike nach Hause kommt, wird der Vater misstrauisch - und greift zu einem drastischem Mittel.

Nördlingen - Ein 56-Jähriger hat in Schwaben seinen eigenen Sohn als Fahrraddieb überführt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Vater am Vortag auf die Inspektion in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) gekommen und hatte seinen 18-jährigen Sprössling angezeigt.

Vater zeigt eigenen Sohn an: So reagiert 18-Jähriger

Der junge Mann war am Wochenende mit einem vermeintlich neuen Mountainbike nach Hause gekommen - das machte seinen Vater stutzig. Der 56-Jährige stellte ihn in einem Vier-Augen-Gespräch zur Rede. Der 18-Jährige räumte den Diebstahl ein. Er sei aber so betrunken gewesen, dass er nicht mehr wisse, wo er das Rad geklaut habe.

