Google Street View kehrt nach Bayern zurück – und zeigt am eigenen Beispiel, warum das bitter nötig ist

Von: Felix Herz

Teilen

Ein Vergleich, der zeigt, dass Google Street View unter anderem in Bayern eine Aktualisierung bitter nötig hat: Oben der Blick auf die Gleise zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke laut Googles Kartendienst – unten die tatsächliche Gegenwart. Mit dem vor rund sieben Jahren von Google eröffnetem Entwicklerzentrum. © Lackovic / IMAGO / Screenshot Google Street View / Google Maps

Die Bilder aus Bayern auf Google Maps sind stark veraltet. Und wegen zurückliegender Privatsphäre-Bedenken ist vieles gar nicht erst zu sehen. Das ändert sich nun.

München – Google Street View ist eine weltweit äußerst beliebte Funktion von Googles Kartendienst Google Maps. Mit ihr lässt sich die Umgebung aus der Ego-Perspektive auf Straßenhöhe erkunden, Häuser, Parks, Sehenswürdigkeiten und mehr können als virtueller Spaziergänger betrachtet werden. Das funktioniert vielerorts hervorragend – nur nicht in Bayern, beziehungsweise Deutschland.

Denn als der Tech-Gigant Street View im Sommer 2010 nach Deutschland gebracht hatte, gab es einen gewaltigen Wirbel rund um Datenschutz- und Privatsphäre-Bedenken. Das Ergebnis: Vieles ist in Bayern nicht oder nur verschwommen zu sehen, zudem wurden die Street-View-Bilder seitdem nicht mehr aktualisiert und sind daher teils stark veraltet.

Google gibt bekannt: Street View kehrt zurück nach Bayern – auch wegen neuer öffentlicher Meinung

Auf dem hauseigenen Blog gab Google nun bekannt, dass „Street View nun auch in Deutschland eine lang erwartete Aktualisierung bekommt“. Dass dies mehr als überfällig ist, zeigt das Unternehmen selbst, und verweist in dem Blogbeitrag auf das Entwicklerzentrum in der bayerischen Landeshauptstadt München:

Ein Vergleich, der zeigt, dass Google Street View unter anderem in Bayern eine Aktualisierung bitter nötig hat: Oben der Blick auf die Gleise zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke laut Googles Kartendienst – unten die tatsächliche Gegenwart. Mit dem vor rund sieben Jahren von Google eröffnetem Entwicklerzentrum. © Lackovic / IMAGO / Screenshot Google Street View / Google Maps

Vielen Menschen seien immer häufiger die Unterschiede zwischen den Bildern des Kartendienstes und der Realität aufgefallen. Daher habe man eine repräsentative Gruppe von 1.500 Menschen gefragt, was sie von dem Dienst halten – Mit einem eindeutigen Ergebnis. „Hierzulande bewerten 91 Prozent der Befragten, die Street View kennen, den Dienst als (sehr) positiv“.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Das Google-Auto ist in Bayern unterwegs – Unternehmen gibt Daten bekannt

Auf der hauseigenen Website gibt Google bekannt, wann das Street-View-Auto wo unterwegs ist. In Bayern knipst es die neuen Bilder für Google Maps zwischen Juni und Oktober 2023. Als anvisierte Orte sind alle Regierungsbezirke des Freistaats angegeben: „Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben, Oberpfalz, Oberbayern, Niederbayern“. Der Startschuss fiel am 22. Juni.

Abschließend weist Google noch darauf hin, den Schutz der Privatsphäre sehr ernst zu nehmen. Man würde vor der Veröffentlichung der neuen Bilder die alten entfernen – inklusiver der Unkenntlichmachungen. Anschließend könne man zu jeder Zeit vor und nach der Veröffentlichung der neuen Bilder entscheiden, ob man die Bilder „unwiderruflich unkenntlich“ machen wolle. „Und wie überall auf der Welt machen wir Gesichter und Nummernschilder automatisch unkenntlich“, heißt es. Bald können die Menschen also wieder bayerische Straßen und Landschaften auf Google Street View virtuell besuchen, so Google. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.