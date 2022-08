Mit Tumor an Halsschlagader: Oberbayer fährt mit Traktor an das Nordkap – er will die Nordlichter sehen

Mit seinem Traktorgespann ist Gustl Hänsch (links) grade auf Deutschlandtour. Sein Ziel: die Nordlichter. © Privat

Er lebt mit einem seltenen Tumor an der Halsschlagader: Hänsch will das Leben genießen und fährt mit seinem Traktor nach Norwegen. Die Nordlichter sind sein Ziel.

Neumarkt-St. Veit – Gustl Hänsch hat einen Traum: Er will unbedingt einmal die Nordlichter sehen. Diesen Traum will der 53-jährige Kunstschmied aus Kriegstätt im Kreis Mühldorf am Inn nun Wirklichkeit werden lassen. Er tuckert mit einem 70 Jahre alten Traktor zum nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. Unterwegs ist er mit 20 km/h. Hinter sich her zieht er ein sechs Quadratmeter großes Hexenhaus aus Holz, in dem er übernachtet. Denn schließlich ist auch der Weg das Ziel. „Ich betrachte jeden Tag als Geschenk“, sagt er.

Oberbayer lebt mit seltenem Tumor – irgendwann wird er ihm die Luft abdrücken

Hänsch lebt mit einem seltenen Tumor im Bereich der Halsschlagader. Er hat sich gegen die mehrstündige OP entschieden. Ihm ist bewusst, dass ihm der Tumor irgendwann die Luft abdrücken könnte. Bis dahin will er das Leben genießen. Rund ein Jahr hat er an dem Aufbau für seinen Anhänger gebaut. Er wiegt knapp zwei Tonnen, verfügt über Dämmung und Schwedenofen sowie eine 1500-Watt-Solaranlage, von der Mikrowelle, Kühlschrank, Kochplatte und eine Kaffeemaschine Strom bekommen.

„Zur Sicherheit habe ich auch einen Zapfwellengenerator und zusätzlich einen Dieselgenerator“, erklärt er. Er ist realistisch: Sein Ziel wird er bei seinem Tempo wohl erst im nächsten Jahr erreichen. Immerhin muss er rund 3500 Kilometer zurücklegen. Und die Reise ist von Beginn an von Verzögerungen geprägt.

Oberbayer besucht auf Weg zahlreiche Oldtimertreffen

So musste er beispielsweise die Reisepläne mit einem Kamerateam koordinieren, und nicht zuletzt muss das außergewöhnliche Gespann zahlreiche Veranstaltungen besuchen: Oldtimertreffen, eine Einladung zum IFA-Museum Nordhausen, und es soll sogar ein Treffen mit Otto Waalkes am Pilsumer Leuchtturm stattfinden. „Ich treffe hier überall freundliche Leute“, sagt Gustl Hänsch. Zum Beispiel einen Mann, der ihm bei der Reparatur der Kopfdichtung half. In der Oberpfalz ließ ein Wirt alles liegen und stehen, um ihm eine Speiche am Lenkrad zu schweißen. Leiten lässt sich der Abenteurer von der Navigation seines Smartphones. Inzwischen vornehmlich über Straßen, die als Fahrradwege gekennzeichnet sind.

Schließlich hat der Oldtimerfahrer auf normalen Straßen schon unliebsame Begegnungen gehabt: Bereits zweimal wurde das Gespann von überholenden Kastenwagen touchiert, die es offenbar sehr eilig hatten. „Ich hab die Schläge am Lenkrad gespürt“, erinnert sich Gustl Hänsch. Doch auch die Lösung mit den Radwegen hat so ihre Tücken: „Am Weißenstätter See im Fichtelgebirge ist mir das Netz ausgefallen, ich bin stundenlang im Kreis gefahren“, erinnert er sich.

Revierförster hilft Oberbayer zurück auf die Strecke

Als er schon fürchtete, dass sein 50-Liter-Tank leer wird, half ihm ein aufmerksamer Revierförster, der ihn wieder auf den rechten Weg brachte. Gustl Hänsch ist überzeugt, dass sich sein Lebenstraum in einigen Monaten erfüllen wird. Auch seine Frau Kathrin, die sich zu Hause um Nandus, Gänse, Hühner, Katzen, Enten und Hunde kümmert, macht sich manchmal ein bisschen Sorgen, wie Hänsch berichtet. Sie plant, ihrem Gustl nachzureisen. Die Nordlichter wollen die beiden dann gemeinsam bestaunen.

