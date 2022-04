Norovirus-Ausbruch im Oberallgäu? 57 Menschen in Hotel erkrankt – zahlreiche Helfer im Einsatz

In einem Hotel im Oberallgäu kam es zu einem großen Ausbruch eines Magen-Darm-Virus. Gleich 57 Menschen mussten medizinisch betreut werden.

Bad Hindelang – Endlich wieder Urlaub machen. Nachdem in den vergangenen Wochen immer weiter die Corona-Regeln gelockert wurden, ist es jetzt für viele Menschen wieder möglich gewesen, ohne großartige Einschränkungen zu verreisen. Besonders ab Sonntag, 3. April, gibt es so gut wie keine Beschränkungen mehr, da feiert Bayern den sogenannten „Freedom Day“.

Ein beliebtes Reiseziel für viele Menschen in Süddeutschland ist das Allgäu. Zahlreiche Ski- und Wandergebiete locken aktive Urlauber. Andere entspannen sich lieber beim Wellness. Für 57 Urlauber, die sich Erholung in Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) in der Nähe von Sonthofen erhofft hatten, lief es jedoch ganz anders. Sie fingen sich einen Magen-Darm-Virus ein und mussten medizinisch betreut werden.

Magen-Darm-Virus-Ausbruch in Bad Hindelang: Zahlreiche Helfer im Einsatz

Ob es sich um den leicht übertragbaren Norovirus handelt, konnte die Sprecherin des Landratsamtes Oberallgäu am Freitagabend noch nicht sagen. Sie teilte lediglich mit, dass sich 57 Menschen in einem Hotel in Bad Hindelang mit einem Magen-Darm-Virus angesteckt haben. Drei davon wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den 265 übrigen Gästen schien es zunächst noch gutzugehen. Sie verblieben mit den Erkrankten vorerst im Hotel.

Weiter gab die Sprecherin an, dass sich drei Ärzte um die Infizierten kümmern. Zusätzlich seien noch 28 Helfer der Johanniter Unfallhilfe sowie des Roten Kreuzes vor Ort. Alle öffentlichen Bereiche des Hotels seien desinfiziert worden, heißt es weiter.

Ob es sich bei dem Erreger um den hochansteckenden und teilweise auch gefährlichen Norovirus handelt, müsse jetzt geprüft werden. Das Oberallgäuer Gesundheitsamt veranlasste der Sprecherin zufolge eine Untersuchung der Stuhlproben der Erkrankten. Erst im Herbst vergangenen Jahres mussten 18 Wanderer ebenfalls im Oberallgäu mit Rettungshubschraubern von einer Hütte ins Krankenhaus geflogen werden. Sie litten ebenfalls unter einem Magen-Darm-Virus. Unter ihnen waren damals auch zahlreiche Schüler. (tel mit dpa)