Notarzt-Fahrzeug im Einsatz erfasst Fünfjährigen frontal – Kind schwerverletzt nach München geflogen

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Ein Notarzteinsatzfahrzeug erfasste einen Fünfjährigen im nördlichen Oberbayern (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Am Mittwoch hat sich im Kreis Pfaffenhofen ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein Notarzt-Wagen erfasste frontal ein fünfjähriges Kind. Es ist schwer verletzt.

Geisenfeld – Ein Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes war am Mittwoch (15. März) in einen schweren Unfall verwickelt: „Aus bislang ungeklärte Ursache“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), sei ein fünf-jähriges Kind „auf die Straße gerannt“. Es sei eine Gefahrensituation entstanden, in der der Fahrer nicht mehr hätte reagieren können. Das Einsatzfahrzeug erfasste das Kind frontal.

Kind frontal erfasst – Rettungshubschrauber im Einsatz

Die im Noteinsatzwagen befindliche Besatzung, bestehend aus Notarzt und Sanitäter, haben noch am Unfallort erste Maßnahmen der Ersten Hilfe durchgeführt. Ein Rettungshubschrauber transportierte das schwerverletzte Kind in ein Krankenhaus nach München.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Mutter hatte Kind noch an die Hand genommen: Rettungskräfte konnten Unfall „nicht mehr verhindern“

Die Polizei nennt weitere Details zum Unfallhergang: Mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn fuhren die BRK-Einsatzkräfte laut Polizei entlang der Augsburger Straße. Kurz darauf kam es auf Höhe der Straße Am Wasserturm zum besagten Unfall.

Das fünf-jährige Kind wurde zuvor noch von seiner Mutter an die Hand genommen, begab sich laut Polizei wenig später unvermittelt auf die Straße. Der Einsatzwagen erfasste das Kind frontal. Auch die Polizei bestätigt: Die Rettungskräfte konnten einen Zusammenprall „nicht mehr verhindern“.

„Einsatzkräfte sind tief betroffen und traumatisiert“: Deutsches Rotes Kreuz äußert sich zum Unfall

Im Rahmen einer solchen Einsatzfahrt werde dem Notfahrzeug und ihrer Besatzung laut Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes sämtliche „Sonder- und Wegerechte“ zugesprochen, erläutert das DRK weiter. Dass es nun zum folgenschweren Unglück gekommen war, treffe die DRK-Verantwortlichen zutiefst. Angelika Schorer, Präsidenten des Bayerischen Roten Kreuzes, über den Vorfall: „Dieser tragische Unfall macht mich sehr betroffen. Unsere Gedanken sind bei dem schwerverletzten Kind, den Eltern und Angehörigen.“

Die „Einsatzkräfte sind tief betroffen und traumatisiert“, wird Schnorer weiter in der Pressemitteilung zitiert. In einer Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) erhalten die im Unfall involvierten Person Beistand. Sie sind vorerst vom Dienst befreit.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.