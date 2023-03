Notarzt in Raserprozess: Überlebender sah sich als Beifahrer

Auf eigenen Wunsch hat am Mittwoch der Notarzt im Prozess um einen tödlichen Raserunfall vor dem Amtsgericht München ausgesagt - und von einer wichtigen Äußerung des Angeklagten berichtet. Bei dem Verfahren gegen den 26-Jährigen steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob dieser oder sein bei dem Unfall ums Leben gekommener Freund am Steuer des mit über 300 Stundenkilometern auf der Autobahn 95 verunglückten Wagens saß.

München - Die Ermittler waren lange von letzterem Szenario ausgegangen.

Der Mediziner sagte nun aus, dass der Student an der Unfallstelle keine Erinnerung an den unmittelbaren Crash gehabt habe. „In welchem Auto bin ich denn gesessen, das war wirklich die erste Frage, die er mir gestellt hat“, berichtete der Zeuge. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte, sein getöteter Freund und weitere Kumpels sich Luxusautos gemietet hatten, tagelang damit herumgefahren waren und sich dabei auch illegale Rennen geliefert haben. In mindestens 149 Fällen sollen sie viel zu schnell unterwegs gewesen zu sein.

„Es schien mir sehr glaubhaft, dass er nicht wusste, was passiert ist“, betonte der zuerst eingetroffene Notarzt. Als der Student die Marke des Unfallautos erfahren habe, habe er dann geantwortet, dass er wohl der Beifahrer gewesen sei.

Dies sei ihm schlüssig vorgekommen, als er nach der Einlieferung des Patienten ins Krankenhaus erneut zur Unfallstelle gefahren sei und den Auffindeort des Angeklagten mit der Lage des herausgerissenen Beifahrersitz verglichen habe, schilderte der Arzt. Der Beifahrersitz war zu diesem Zeitpunkt allerdings verrückt worden. Dies war im Prozess ohne Wissen des Zeugen bereits zur Sprache gekommen. Daraufhin bilanzierte der Notarzt, dass nach seiner Einschätzung aufgrund der Verletzungen dann doch davon auszugehen sei, dass der Getötete auf der schwer beschädigten Beifahrerseite gesessen habe - und nicht der vergleichsweise leicht verletzte Angeklagte.

Letztlich blieb bei dem Zeugen Erstaunen: „Dass aus diesem Auto überhaupt ein Mensch lebend herauskommen kann, war mir nicht erklärlich. Das war ein Trümmerfeld, ich habe sowas in meiner Karriere noch nicht erlebt.“ Der Überlebende ist wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung angeklagt. dpa