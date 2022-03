Notaufnahmen durch Einteilung nach Dringlichkeit entlasten

Teilen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die Notaufnahmen in Krankenhäusern könnten nach Ansicht von Experten durch eine bessere Kooperation mit Arztpraxen entlastet werden. Das geht aus einer am Montag vorgestellten Studie am Klinikum Rosenheim hervor.

München - Demnach sollen Klinikums-Fachkräfte hilfesuchende Patienten in einem ersten Schritt einstufen. Dringliche Fälle kämen direkt in die Notaufnahme, andere würden nach einer erneuten Einschätzung an Bereitschaftspraxen oder Vertragsärzte außerhalb der Klinik weitergeleitet, teilte das an der Studie beteiligte Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) mit.

„Dieses gestufte Verfahren ist ein erster wichtiger Schritt zur Verbesserung der Sicherheit von Patientinnen und Patienten und zur Entlastung der Notaufnahmen von minder schweren Fällen“, sagte der Chefarzt der Zentralen Notaufnahme in Rosenheim, Michael Bayeff-Filloff. Die Studie im Juli 2021 beruht auf Daten von 1724 Patienten und Patientinnen. Gut 500 von ihnen wurden nach ihrer Einstufung durch die Fachkräfte nicht in der Notaufnahme behandelt, sondern an Vertragsärzten weitergeleitet. dpa