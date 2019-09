Notlandung: US-Militärhubschrauber durchtrennt Hochspannungsleitung - Augenzeugen berichten von lautem Knall

Die A7 in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber musste am Mittwoch zeitweilig gesperrt werden. Es gab einen Zwischenfall mit einem US-Militär-Hubschrauber.

Update vom 25. September, 20.35 Uhr: Augenzeugen berichten von einem lauten Knall, dann sei der Hubschrauber ins Taumeln geraten und auf dem Boden aufgeschlagen, so der BR. Der Bereich um die Absturzstelle wurde zur militärischen Sperrzone erklärt und weiträumig abgesperrt. Alle weiteren Maßnahmen werden das US-Militär koordiniert.

Ursprungsartikel vom 25. September: US-Militärhubschrauber löst Vollsperrung der A7 aus

Rothenburg - Wegen eines missglückten Hubschrauber-Einsatzes musste die A7 in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber komplett gesperrt werden. Das Fluggerät hat in der Nacht zum Mittwoch, 25. September, zwei Hochspannungsleitungen durchtrennt. Das teilt die Autobahndirektion in Nordbayern laut dpa mit.

A7 bei Rothenburg ob der Tauber: Vollsperrung

Die Standsicherheit von zwei Strommasten sei demnach gefährdet und hätten so auch die Autofahrer auf der Autobahn in Gefahr bringen können. Das gab der Netzbetreiber an. Deshalb seien am frühen Morgen Sicherungsmaßnahmen eingeleitet worden. Die Vollsperrung der Autobahn zwischen Bad Windsheim und Rothenburg musste währenddessen zunächst bestehen bleiben.

Lokale Medien berichten, dass der Hubschrauber nach dem Berühren der Stromkabeln notgelandet sei, zuerst sei die Polizei aber von einem Hubschrauberabsturz ausgegangen. Bei dem Gerät hätte es sich demnach um ein Modell des „Apache“ gehandelt. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

A7 bei Rothenburg ob der Tauber: Strommasten beschädigt

Der Energieanbieter „N-ERGIE“ teilte auf Twitter mit, dass die Hochspannungsleitung am Mittwoch durch Experten gesichert worden sei. Seit Mittag sei die Autobahn demnach wieder für den Verkehr freigegeben. Insgesamt seien sechs Freileitungsseile und mindestens zwei Freileitungsmasten beschädigt worden. Die Instandsetzung der betroffenen Leitungen habe bereits begonnen. Wann sie wieder in Betrieb genommen werden können, sei bisher aber noch nicht absehbar.

A7 bei Rothenburg ob der Tauber: Strommasten werden nun repariert

Die betroffenen Leitungen verbinden die Umspannanlagen Rothenburg ob der Tauber und Winterschneidbach sowie die Umspannanlagen Hartershofen und Leutershausen.

Von den US-Streitkräften gab es bisher noch keine Stellungnahme. Erst am Wochenende waren zwei Männer bei einem Absturz mit einem sogenannten „Gyrocopter“ gestorben. Dabei handelt es sich um ein Hubschrauber-ähnliches Ultraleichtfluggerät, das eigentlich als relativ sicher gilt.

