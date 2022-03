„Mit sofortiger Wirkung“: Bayern verkündet wichtige Novavax-Änderung

Von: Katarina Amtmann

Eine Priorisierung bei Novavax ist in Bayern nicht mehr nötig. © IMAGO / Beautiful Sports/Symbolbild

Auf dem Novavax-Impfstoff lag die Hoffnung, dass die Impfkampagne gegen Corona wieder Fahrt aufnimmt. Bayern verkündet nun eine wichtige Anpassung.

München – Die zu einem Krieg eskalierte Ukraine-Krise dominiert weiter die Schlagzeilen. Die Corona-Pandemie scheint in den Hintergrund gerückt zu sein. Dabei ist die Inzidenz in Bayern wieder gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch (9. März) einen Wert von 1619,3, das ist der zweite Anstieg in Folge. Markus Söder hat immer wieder betont, dass Impfungen der Weg aus der Pandemie sind. Der Impfmotor ist allerdings immer wieder ins Stocken geraten. Die Hoffnungen lagen zuletzt auf dem Protein-Impfstoff Novavax, ein sogenannter „Totimpfstoff“.

Holetschek teilt mit: „Mit sofortiger Wirkung ist Novavax für alle Erwachsenen freigegeben“

Mit diesem können sich ab sofort alle Erwachsenen in Bayern impfen lassen. Bislang war dies nur für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege möglich, für die ab Mitte März die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt - doch dort war das Interesse bislang sehr gering. „Mit sofortiger Wirkung ist Novavax für alle Erwachsenen freigegeben“, teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) deshalb am Mittwoch mit. Termine könnten ab sofort in den Impfzentren vereinbart werden, in Arztpraxen soll der Impfstoff ebenfalls in Kürze ankommen.

Novavax-Impfungen in Bayern: Nachfrage im vorgesehenen Personenkreis gering

Vergangene Woche liefen die Impfungen mit Novavax in Bayern an. Doch bislang hätten sich nur knapp 2300 Menschen im Freistaat für eine Impfung mit Novavax entschieden. „Die Nachfrage bei dem bislang vorgesehenen Personenkreis ist also leider nur gering – und eine Priorisierung daher nicht mehr notwendig“, erklärte Holetschek und fügte hinzu: „Ich appelliere an alle, die noch zögern: Geben Sie sich einen Ruck, lassen Sie sich impfen. Wir haben genug Impfstoff.“ An Bayern geliefert wurden bisher 225.000 Impfdosen. Für einen vollständigen Impfschutz sind zwei Dosen im Abstand von drei Wochen nötig.

13.200 Novavax-Erstimpfungen – Lauterbach nicht zufrieden (Video)

Proteinimpfstoff Novavax: Bayern will in sozialen Netzwerken dafür werben

Beim Novavax-Mittel Nuvaxovid handelt sich um einen Proteinimpfstoff – also eine andere Technologie als bei den bisher zumeist eingesetzten mRNA-Präparaten von Pfizer und Moderna, gegen die manche Menschen Bedenken haben. Die Hoffnungen waren deshalb groß, dass sich viele Menschen, insbesondere bislang ungeimpftes Medizin- und Pflegepersonal, nunmehr doch für eine Corona-Impfung entscheiden.

„Ich hoffe, dass wir mit dem Impfstoff klassischerer Bauweise noch zahlreiche Menschen überzeugen können, die gegenüber den bisherigen Impfstoffen skeptisch waren“, sagte Holetschek. Deshalb werde das bayerische Gesundheitsministerium beispielsweise in den sozialen Netzwerken verstärkt für die Impfangebote mit Novavax werben.

Impfungen mit Novavax Telefonische Terminvereinbarung möglich, beispielsweise unter der bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 Terminbuchung über das bayerische Impfportal wird in den nächsten Tagen umgestellt