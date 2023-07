Das Feuerwehrauto mit dem Hakenkreuz

Von: Dirk Walter

Das Feuerwehrfahrzeug aus dem Jahr 1940 wurde von Magirus-Deutz gebaut und war bis 1945 bei der Feuerlöschpolizei Obersalzberg. © FW Freunde Mühldorf

Mühldorf – Auf den Magirus-Deutz, Diesel, 6-Zylinder, neun Tonnen schwer, sind sie bei den Freunden der alten Feuerwehr Mühldorf irgendwie schon stolz. In jahrelanger Kleinarbeit haben sie das Fahrzeug mit der 26 Meter langen Drehleiter detailliert restauriert, sagt Vereinschef Rudolf Noppenberger. Am Samstag bei einem Tag der offenen Tür wurde das in Luftwaffengrau lackierte Fahrzeug gezeigt – zeitweise allerdings mit dem original Wappen der „Feuerlöschpolizei Obersalzberg“. Und das enthält ein Hakenkreuz.

Ja, bestätigt Noppenberger, das ist nicht optimal gelaufen. Denn eigentlich wurde das Nazi-Zeichen mit einem Magneten abgedeckt, sagt er. Das öffentliche Herzeigen des Hakenkreuzes ist nach Strafgesetzbuch-Paragraf 86a (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) strafbar. Das wisse er, sagt Noppenberger. Daher der Magnet. Der allerdings sei dann am Samstag geklaut worden – und wie es so kommt: Jemand fotografierte das Wappen und stellte es ins Internet. Jetzt ist die Aufregung groß. „Mir wird schlecht“, twitterte eine Userin.

Verherrlichung der NS-Zeit liege ihm fern, sagt der Vereinschef

Eine „Verherrlichung“ der NS-Zeit liege dem Verein fern, sagt Noppenberger. Aber er sagt auch: „Das ist eben Geschichte.“ 70 000 Euro habe der Verein in die Restaurierung gesteckt.

Über die Feuerlöschpolizei auf dem Obersalzberg ist fast nichts bekannt. Selbst die vom Institut für Zeitgeschichte eingerichtete „Dokumentation Obersalzberg“ hat kaum Unterlagen dazu. Dem stellvertretenden Leiter Albert A. Feiber liegt nur ein Schreiben aus dem Jahr 1945 vor, in dem die Feuerwehr überhaupt erwähnt ist. Selbst im Sprechstellenverzeichnis für den Obersalzberg aus dem Jahr 1942 taucht die Feuerwehr seltsamerweise nicht auf, sagt Feiber. Er vermutet, dass die Feuerwehr direkt dem SS-Kommando unterstand, das für die Sicherheit auf Hitlers Berg sorgen sollte. Ob die Feuerwehrleute SS-Leute waren, ist unbekannt.

Das Abzeichen mit dem Hakenkreuz. © Twitter

NS-Zeit: Der Obersalzberg war zweiter Regierungssitz von Adolf Hitler

Der Obersalzberg war als zweiter Regierungssitz Hitlers ein besonders abgeschirmter Bereich („Führer-Sperrgebiet“), hier fädelten Hitler und seine Funktionäre zahlreiche fatale Entscheidungen ein, etwa den Hitler-Stalin-Pakt („Nichtangriffspakt“) von 1939. Es liegt nahe, dass vor allem in der zweiten Kriegshälfte die Sorge vor alliierten Luftangriffen zunahm – mit der Feuerwehr dünkte man sich für den Fall der Fälle gewappnet.

Am 25. April 1945 zeigte sich, dass dem nicht so war: Bei einem Luftangriff wurde der Regierungssitz in Schutt und Asche gelegt. Im „Forum der Wehrmacht“, einem Internet-Portal, wird für 1944 eine Feuerwehr-Stärke von 23 Mann und die Ausrüstung mit zwei Kraftfahrspritzen KS 25 und eines Kraftfahrdrehleiter-Lkw KL 26 genannt – letzteres ist genau das Fahrzeug, das die Mühldorfer Feuerwehrfreunde restauriert haben.

