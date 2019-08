16-Jährige stellt sich mit Mutter der Polizei - sie wurde vier Monate per Haftbefehl gesucht

Eine 16-Jährige stellte sich mit Hilfe ihrer Mutter der Polizei in Nürnberg. Sie wurde vier Monate per Haftbefehl gesucht, war wegen Körperverletzung verurteilt.

Nürnberg - Eine wegen Körperverletzung verurteilte 16-Jährige hat sich mit Hilfe ihrer Mutter der Polizei gestellt, nachdem sie vier Monate lang per Haftbefehl gesucht worden war. Die Jugendliche habe ihre Mutter zur Bundespolizei in Nürnberg geschickt und ausrichten lassen, dass sie im Hauptbahnhof auf die Streife warte, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nürnberg: 16-Jährige stellt sich Polizei und kommt in Gefängnis

Vermutlich habe sie Angst vor der Polizei gehabt und deswegen ihre Mutter vorgeschickt, sagte ein Sprecher. Wenige Minuten später verhafteten Beamte die 16-Jährige und brachten sie in ein Gefängnis.

Nürnberg: Teenagerin wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Der Teenager war im April wegen gefährlicher Körperverletzung zu 15 Monaten Haft verurteilt worden, hatte seine Strafe aber nicht angetreten. Ein Abgleich der Personalien bestätigte dies. Damals sei die Verurteilte untergetaucht, sagte der Sprecher. Daher sei sie auch per Haftbefehl gesucht worden.

dpa

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.