Abschiebung entgleist: Geflüchteter droht mit Selbstverletzung - Polizei braucht Hilfe

Eine Abschiebung in Nürnberg hat einen SEK-Einsatz ausgelöst.

Einsatz in Nürnberg

In Nürnberg ist eine Abschiebung völlig entgleist: Als die Ausländerbehörde einen Mann aus Afghanistan abholen will, droht dieser, sich selbst zu verletzen. Die Polizei fordert daraufhin Hilfe an.