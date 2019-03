Zwölfjährige trägt Kopfhörer und schaut auf ihr Handy - plötzlich wird sie von Tram erfasst

Eine Zwölfjährige hat an einem Fußgängerübergang in Nürnberg Schienen überqueren wollen. Sie wurde von einer Trambahn erwischt und zu Boden geschleudert.

Nürnberg - In Nürnberg ist am Dienstagmorgen eine Zwölfjährige von einer Straßenbahn erfasst worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Kind wollte an einem Fußgängerübergang die Schienen überqueren. Weil sie dabei Kopfhörer auf den Ohren trug und auf ihr Handy schaute, sah sie wohl die Straßenbahn nicht kommen. Trotz einer Notbremsung wurde das Mädchen von der Bahn erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei wurde sie glücklicherweise nur leicht verletzt.

München: 15-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Trambahn

Im Dezember ist in München eine 15-Jährige nach dem Zusammenstoß mit einer Trambahn gestorben. Wie merkur.de* berichtet, war die Jugendliche über die Landsberger Straße gelaufen und hatte dabei eine herannahende Tram übersehen – vermutlich, weil sie Kopfhörer aufhatte und abgelenkt war.

