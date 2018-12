30 Tonnen schweres Bauteil landet auf Straße

Ein Spezialkrank muss anrücken, um die Folgen eines „spektakulären Unfalls“ in Nürnberg zu beseitigen. Dort verlor ein Lkw seine Ladung.

Nürnberg - Ein 30 Tonnen schweres Bauteil hat sich am Freitag in Nürnberg vom Anhänger eines fahrenden Lkw gelöst und ist danach auf der Straße gelandet. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von einem „spektakulären Unfall“. Das für eine mechanische Presse bestimmte Teil sei beim Abbiegen von dem Schwertransporter gefallen.

Lkw verliert Ladung in Nürnberg: Bergung mit Spezialkran

Die Ursache dafür war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Das 30 Tonnen schwere Element sollte am Nachmittag mit Hilfe eines Spezialkrans geborgen werden. Die mehrspurige Straße in Nähe des Nürnberger Fernmeldeturms wurde gesperrt. Den Schaden konnte die Polizei noch nicht beziffern. Es müsse geprüft werden, ob die Straße beschädigt worden sei.

