Tragisches Unglück: Arbeiter von Decke erschlagen - Ursache unklar

Bei einem schweren Baustellen-Unfall in Nürnberg ist ein Mann ums Leben gekommen. Er wurde von Trümmern einer einstürzenden Decke begraben.

Update 19.19 Uhr: Wie es zu dem Unglück auf einer Baustelle in Nürnberg kommen konnte, ist noch nicht klar. Wie nordbayern.de berichtet, stürzte offenbar die Zwischendecke zum ersten Obergeschoss einer Neubauwohnung herab. Die Decke fiel auf drei Arbeiter. Ein 45 und ein 50 Jahre alter Bauarbeiter konnte sich selbst befreien.

Wie nordbayern.de weiter berichtet, versuchte die Feuerwehr unter Einsatz von schwerem Gerät, den Mann zu retten - erfolglos. Einer der Retter stieg in das Gebäude, obwohl die Gefahr bestand, dass weitere Trümmer herabfallen könnten. Doch er konnte nur noch den leblosen Körper des Mannes bergen.

Tragisches Unglück in Nürnberg: Arbeiter stirbt, als Decke einstürzt

Nürnberg - Auf einer Baustelle in Nürnberg ist eine Decke eingestürzt und hat einen Arbeiter getötet. Er wurde von Betonstücken erschlagen und starb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Zwei 45 und 50 Jahre alte Kollegen wurden bei dem Einsturz verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

An der Baustelle entstehen dem Sprecher zufolge Eigentumswohnungen. Die Bauarbeiter waren gerade im Erdgeschoss beschäftigt, als die Betondecke herabfiel. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

dpa/lks

