Mordkommission ermittelt: Mitarbeiter von Burger King stirbt nach Streit mit Kunden

Ein Security-Mitarbeiter von Burger King ist am Wochenende gestorben, nachdem er in einen Streit mit Kunden verwickelt war. Offenbar hatte er eine Vorerkrankung. Die Mordkommission ermittelt.

Update, Montag 23. Juli, 10.45 Uhr:

Nürnberg - Ein nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit Gästen gestorbener Sicherheitsmitarbeiter in Nürnberg hatte eine Vorerkrankung am Herzen. Das habe die Obduktion ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der 51 Jahre alte Angestellte eines Schnellrestaurants war am Sonntag zusammengebrochen, als er drei Besucher des Fast-Food-Restaurants nach einem Streit verfolgte. Gegen einen 21-Jährigen, der hauptsächlich an der Auseinandersetzung mit dem Angestellten beteiligt gewesen sein soll, wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Der Mann war zunächst festgenommen worden, kam aber später wieder auf freien Fuß.

Zwischen dem Trio und dem Securitymann war es in den frühen Morgenstunden zu einem verbalen und dann auch körperlichen Streit gekommen. Als die Männer das Restaurant verließen und in Richtung einer Diskothek liefen, folgte der 51-Jährige ihnen und brach kurze Zeit später zusammen. Der Mann konnte nicht wiederbelebt werden.

Nürnberg - Wie die Polizei berichtete, brach der 51 Jahre alte Angestellte zusammen, als er die drei Besucher des Fast-Food-Restaurants (Burger King) verfolgte. Zunächst war es in den frühen Morgenstunden zwischen dem Trio und dem Securitymann aus ungeklärten Gründen zu einem verbalen und dann auch körperlichen Streit gekommen. Als die Männer gegen 3.15 Uhr das Restaurant verließen und Richtung einer Diskothek liefen, folgte der 51-Jährige ihnen und brach kurze Zeit später zusammen. Der Mann konnte nicht mehr reanimiert werden.

Burger-King-Drama in Nürnberg endet mit vorläufiger Festnahme

Der Sicherheitsmitarbeiter hatte selbst noch die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten später die drei Männer ermitteln. Ein 21-Jähriger, der hauptsächlich an der Auseinandersetzung mit dem Angestellten beteiligt gewesen sein soll, wurde vorläufig festgenommen. „Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei untersucht nun, ob zwischen der Auseinandersetzung und dem Tod des Sicherheitsangestellten ein Zusammenhang besteht“, sagte ein Polizeisprecher. Die Kripo hofft dabei auf Zeugenhinweise.

