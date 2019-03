Gewaltige Explosion erschüttert Wohnsiedlung: Hauswand stürzt ein - Mann lebensgefährlich verletzt

Bislang ist noch völlig offen, wie es zu dem rätselhaften Vorfall kam. Bei einer Explosion in einem Wohngebiet wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt.

Nürnberg - Eine schwere Explosion erschütterte am späten Samstagmorgen eine Wohnsiedlung in Nürnberg-Werderau. Im 1. Obergeschoss eines Hauses in der Hoffmannstraße war es in einer Wohnung zur Detonation gekommen, woraufhin die Hauswand auf dieser Etage einstürzte und auf geparkte Autos fiel.

Nach Polizeiangaben wurde der Bewohner der betroffenen Räumlichkeiten lebensgefährlich verletzt. Derzeit gehen die Beamten von einer Gasexplosion aus. Die Ursache hierfür ist noch unbekannt.

