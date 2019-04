Explosion mitten in der Nacht: Paar schwer verletzt – Kleidung von Retter fängt Feuer

In Nürnberg ist es Sonntagfrüh zu einer schweren Explosion gekommen. Ein Ethanol-Ofen war in Brand geraten. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt.

Nürnberg - Mitten in der Nacht hat ein lauter Knall Anwohner der Meuschelstraße in Nürnberg aus dem Schlaf gerissen. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses war am Sonntag ein Ethanol-Ofen in Brand geraten und anschließend explodiert. Nach ersten Informationen war die Wucht der Explosion so heftig, dass ein dreiteiliges Fenster auf die Straße katapultiert wurde. In der Wohnung breitete sich unterdessen das Feuer rasch aus.

Explosion in Nürnberg: Schutzanzug von Feuerwehrmann gerät in Brand

Ein junges Paar, das in der Wohnung lebt, erlitt durch umher spritzendes Ethanol schwere Brandverletzungen. Auch ein Feuerwehrmann wurde verletzt, als er versuchte, im Inneren der Wohnung den Brand zu bekämpfen. Der Retter war in heißes Ethanol getreten, was auf seine Schutzkleidung spritzte und sie in Brand setzte. Doch der Mann hatte Glück im Unglück, da besagte Schutzkleidung Schlimmeres verhinderte.

Und auch die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen offenbar mit dem Schrecken davon. Da sich das Feuer lediglich auf die eine Wohnung des Gebäudes beschränkte, musste das Haus nicht weiter evakuiert werden. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle.

Ethanol-Ofen explodiert: Drei Verletzte in Nürnberg Zur Fotostrecke

Explosion in Nürnberg: Drei Verletzte - zwei beschädigte Autos

Drei Menschen wurden nach ersten Informationen verletzt, außerdem wurden durch das umher fliegende Fenster zwei Autos beschädigt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.

Erst vor wenigen Wochen war Nürnberg von einer schweren Brand-Katastrophe getroffen worden. Eine Mutter und ihre vier kleinen Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren sowie ein Säugling waren dabei ums Leben gekommen.

Außerdem war vor einigen Tagen ein Nürnberger Polizeipräsidium abgeriegelt worden. Das Gebäude wurde evakuiert. Jetzt sind die Hintergründe zu dem Einsatz in Nürnberg bekannt.

mes