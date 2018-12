Bei Dunkelheit auf Kreuzung unterwegs: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am frühen Morgen in Nürnberg von einem Auto erfasst worden. Bei dem folgenden Sturz verletzte er sich schwer.

Nürnberg - Der Mann überquerte am Dienstagmorgen bei Dunkelheit eine Kreuzung, als ihn das Auto einer 51-Jährigen anfuhr, wie die Polizei mitteilte. In der Folge stürzte der Fußgänger und verletzte sich schwer am Kopf. Er kam in ein Krankenhaus.

dpa

