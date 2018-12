Fußgängerin stirbt nach Unfall

Eine Frau ist in Nürnberg von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der Unfallhergang ist noch unklar.

Nürnberg - Die 72-Jährige erlag am Mittwoch ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau wurde beim Überqueren der Straße von dem Auto zu Boden geschleudert. Wie es zu dem Unfall am Montag kam, war zunächst unklar. Der 32 Jahre alte Autofahrer hatte einen Schock erlitten.

dpa

