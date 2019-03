Junge (9) rettet Schwester (2) aus brennendem Auto - jetzt schildert er seine Erlebnisse

Ein Neunjähriger hat seiner kleinen Schwester das Leben gerettet, als er sie aus einem brennenden Auto befreite. Das ist passiert:

Update vom 28. März 12.03 Uhr: Der neunjährige Kenan hat seiner kleinen Schwester (2) das Leben gerettet. Die Mutter hatte die beiden Kinder am Dienstagmorgen nur kurz im Auto gelassen, als der Junge das Feuer bemerkte. Da habe er seine kleine Schwester Hira abgeschnallt, sie auf den Arm genommen und sei schnell weggerannt, von dem Auto, das wenige Augenblicke später komplett in Flammen stand. So schildert es der Junge im Gespräch mit derBild.

Anfangs habe er schwarzen Nebel gesehen, dann sei er ausgestiegen, um nachzusehen. „Beim rechten Reifen, wo meine Schwester saß, hat es schon gebrannt“, erzählt er in dem Bild-Bericht weiter. Er habe sofort reagiert und seine Schwester abgeschnallt. Weil der Gurt manchmal klemme, würden das normalerweise immer seine Eltern machen. Aber er habe hart darauf gedrückt und seine Schwester befreien können.

Aus seinen Schilderungen bei Bild wird deutlich, dass er seiner Schwester geradeso noch das Leben retten konnte, als er sie packte und davon lief: „Es brannte auch schon innen, dann gab es eine Explosion!“nai

Nürnberg/Bayern: Neunjähriger rettet seine Schwester (2) aus einem brennenden Auto - Wagen brennt komplett aus

Erstmeldung vom 27. März: Ein neunjähriger Bub hat in Nürnberg seine zweijährige Schwester aus einem brennenden Auto gerettet. Die Geschwister hatten am Dienstagmorgen zunächst alleine im Auto auf ihre Mutter gewartet, die ihr drittes Kind in einem Nürnberger Kindergarten abgab. Plötzlich bemerkte der Bub laut Polizei starken Rauch am Auto, stieg aus und sah, dass bereits ein Hinterreifen brannte.

Nürnberg/Bayern: Junge (9) rettet Schwester (2) aus brennendem Auto - Mutter war kurz weg

Schnell schnallte er seine kleine Schwester ab und brachte sie ins Freie - kurz darauf kam auch die Mutter zurück. Trotz Feuerwehreinsatz brannte das Auto komplett aus, der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Warum das Auto Feuer fing, wird noch ermittelt.

