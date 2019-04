Mit Messer auf Vater eingestochen - Polizei schnappt flüchtigen 29-Jährigen

Zwei Tage nach dem Angriff auf seinen Vater in Nürnberg ist ein 29-Jähriger festgenommen worden.

Update 11. April, 21.23 Uhr:

Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos hätten sich Zeugen gemeldet, die den Verdächtigen erkannt haben, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstagabend mit.

Der 29-Jährige soll am Dienstag völlig unvermittelt auf seinen 65 Jahre alten Vater eingestochen und ihn schwer am Kopf verletzt haben. Zeugen fanden den Mann mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper vor einem Haus im Nürnberger Stadtteil Gleißhammer. Der Sohn floh nach der Tat, die Fahndung nach ihm nach dem versuchten Tötungsdelikt blieb zunächst erfolglos. Der Vater habe die Klinik trotz der schweren Verletzungen inzwischen wieder verlassen, teilte die Polizei mit.

Erstmeldung vom 10. April 2019

Nürnberg - Ein Mann soll auf seinen Vater eingestochen und ihn schwer am Kopf verletzt haben. Zeugen fanden den 65-Jährigen mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper vor einem Haus in Nürnberg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der verdächtige 26 Jahre alte Sohn floh nach der Tat am Dienstag, die Fahndung nach ihm blieb zunächst erfolglos. Gefahr gehe von ihm nicht aus, sagte ein Sprecher.

Eine Gefahr geht allerdings von vier anderen Männern aus. Diese sind aus einer Psychiatrie in Calw in Baden-Württemberg geflohen.



