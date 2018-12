Messer-Attacken in Nürnberg: Polizei zeigt Foto der Tatwaffe - und nennt schockierendes Detail über Täter

Nach den Messer-Attacken in Nürnberg hat die Polizei jetzt einen Verdächtigen festgenommen. Ein DNA-Abgleich führte zu dem mutmaßlichen Täter. Die Polizei nennt neue Details.

In Nürnberg kam es am Donnerstagabend zu drei Messer-Attacken.

Bei den Angriffen, die wohl durch den selben Täter erfolgten, wurden drei Frauen schwer verletzt. Sie sind inzwischen außer Lebensgefahr.

Am Samstag wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Auf einer Pressekonferenz gab die Polizei am Sonntag neue Details bekannt.

Update, 18.25 Uhr: Die Polizei hat jetzt ein Foto der Tatwaffe veröffentlicht.

Update, 16.50 Uhr: Inzwischen werden immer mehr Details über den mutmaßlichen Täter und den Tathergang bekannt: Etwa zwei Stunden vor dem ersten der drei Angriffe habe der 38-Jährige versucht, in einem Nürnberger Kaufhaus ein anderes Messer mit einer gebogenen Klinge zu stehlen, sagte Mittelfrankens Polizeipräsident Roman Fertinger. Bei diesem versuchten Diebstahl sei der Mann gestellt worden, die Polizei habe seine Personalien aufgenommen. Die letzte Meldeadresse des gebürtigen Thüringers war den Angaben zufolge in Berlin. Es habe sich aber herausgestellt, dass diese nicht mehr aktuell sei, sagte Fertinger. Für die meisten seiner bisherigen Straftaten wurde der Mann laut Staatsanwaltschaft im Osten Deutschlands verurteilt.

Der 38-Jährige habe sich seit etwa einer Woche in Nürnberg aufgehalten, erklärte der Leitende Kriminaldirektor Thilo Bachman. „Er hat nach bisherigen Erkenntnissen keine festen Ankerpunkte.“ Nun müsse ermittelt werden, warum er nach Nürnberg gekommen sei. Bereits in den Jahren 2005 und 2009 habe er sich in der Region aufgehalten - allerdings nie für längere Zeit. Die Frage sei auch, ob der Mann für ähnliche weitere Taten bundesweit verantwortlich sei, sagte Bachmann. Das Puzzle, das sich den Ermittlern bislang zeige, habe „eine Kontur, aber noch lange kein klares Bild“.

Polizei Nürnberg nennt Details zur Verhaftung

Sonntag, 16. Dezember, 12.50 Uhr: Die Ermittler haben eine Pressekonferenz zu den Messerattacken auf drei Frauen in Nürnberg gegeben. Demnach sei der Verdächtige bereits am Morgen nach der Attacke auf drei Frauen in Untersuchungshaft genommen worden - zunächst aber wegen eines bewaffneten Ladendiebstahls, den er rund zwei Stunden vor der ersten Messerattacke verübt haben soll.

Der Mann habe ein Messer mit einer rund 14 Zentimeter langen Klinge bei sich gehabt, für das er keine schlüssige Erklärung hatte. Zudem hätten die Beschreibungen der Opfer auf ihn gepasst. Am Samstagabend habe sich dann der dringende Tatverdacht erhärtet, als das Ergebnis eines DNA-Vergleichs übermittelt worden sei. „Wir haben Opfer-DNA an Kleidung und Waffe des mutmaßlichen Täters gefunden“, sagt der Chef-Ermittler Thilo Bachmann. Deshalb gehe man von einem relativ gesicherten Tatverdacht aus.

Messerattacken in Nürnberg: Tatverdächtiger schweigt

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) freut sich über den Fahndungserfolg. Er sei „entsetzt“ über die Taten gewesen und nun genauso „erleichtert“, dass der Verdächtige nun hinter Gittern sitzt. „Nicht auszudenken“, so Herrmann weiter, „wenn diese Angst vor einem sich frei befindenden Täter noch über die Weihnachtsfeier angedauert hätte.“

Der Tatverdächtige schweige bislang zu den Vorwürfen. Bei dem 38 Jahre alten Mann handele es sich um einen wohnsitzlosen Deutschen aus Berlin. Der Mann ist 18 Mal vorbestraft: Im Jahr wurde im Jahr 2002 wegen Vergewaltigung nach Jugendstrafrecht zu einem Jahr Haft verurteilt.

Sein Motiv für die Angriffe sei weiter unklar, hieß es. Das sei noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Weil alle Opfer auf dem Nachhauseweg von den Angriffen völlig überrascht wurden, geht die Anklagebehörde in allen drei Fällen von versuchtem Mord aus. Die drei Opfer hätten Stichverletzungen am Oberkörper erlitten.

+ Thilo Bachmann (l), Leitender Kriminaldirektor des Kriminalfachdezernats 1 Nürnberg, spricht zu Angriffen auf drei Frauen am Vorabend. Neben ihm sitzen Antje Gabriels-Gorsolke, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, und Roman Fertinger, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mittelfranken. © dpa / Daniel Karmann

Die Meldungen vom Samstag, 15. Dezember

22.30 Uhr: Wie die Polizei bekanntgab, soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Deutschen handeln. Er habe die Frauen nicht gekannt. Weil alle Opfer auf dem Nachhauseweg von den Angriffen völlig überrascht wurden, geht die Anklagebehörde in allen drei Fällen von versuchtem Mord aus.

19.15 Uhr: Nach den Messerattacken auf drei Frauen in Nürnberg ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 38-jährige sitze seit dem Nachmittag in Untersuchungshaft, teilte die Polizei Mittelfranken am Samstag mit. Der Mann sei "in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth aufgrund eines DNA-Abgleichs als dringend tatverdächtig festgenommen" worden. Nähere Einzelheiten sollen am Sonntag um 12.30 Uhr bei einer Pressekonferenz in Nürnberg mitgeteilt werden. Den Angaben zufolge nimmt daran auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) teil. Die drei Frauen waren am Donnerstagabend binnen weniger Stunden an nah beieinander liegenden Tatorten niedergestochen und schwer verletzt worden. Die Polizei hatte seither mit einer 40-köpfigen Sonderkommission nach dem Täter gesucht und Zeugen aufgefordert, sich zu melden. Sie bedankte sich am Samstag bei der Bevölkerung für die "Vielzahl an eingegangenen Hinweisen".

16.15 Uhr: Die Sonderkommission "Johannis" ist weiter auf der Suche nach dem Mann, der am Donnerstagabend drei Frauen angegriffen und dabei teils lebensgefährlich verletzt hat. Inzwischen gibt es eine neue Täterbeschreibung.

Aktuelle #Täterbeschreibung: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlanke Figur, kurzgeschnittene, dunkelblonde bis bräunliche Haare, bekleidet mit dunkler College-Jacke und beiger Hose. Er trug keine Brille.#Hinweise bitte an Mordkommision unter: ☎️ 0800/1999200 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) 15. Dezember 2018

In Sozialen Netzwerken machten Gerüchte die Runde, am Aufsessplatz habe es in der Nacht zum Samstag ein viertes Opfer gegeben. Die Polizei bestätigte laut „nordbayern.de“ einen Einsatz, allerdings habe es sich um ein Eigentumsdelikt gehandelt. "Es gab keine weiteren Vorfälle wie in Johannis", stellte die Polizei Mittelfranken auf Twitter klar.

13.26 Uhr: Beamte der Nürnberger Polizei sind weiter in der Stadt unterwegs. Anwohnerbefragungen finden seit den frühen Morgenstunden statt. Flyer mit einem Fahndungsaufruf werden verteilt.

Flyer-Aktion und Anwohnerbefragung



Die Kollegen sind in #Nürnberg #Johannis unterwegs und verteilen #Flyer mit einem #Fahndunsgaufruf. Eine Anwohnerbefragung findet seit den frühen Morgenstunden statt. pic.twitter.com/S6IGUMqQJ2 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) December 15, 2018

10.25 Uhr: In der Nacht auf Samstag kursierten Gerüchte, dass die Nürnberger Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen habe. Auch ein POnline-Portal hat diese Meldung verbreitet. Dem widersprach Roland Faulhaber, Leiter der Einsatzzentrale, am Samstagmorgen. Einen derartigen Einsatz habe es nicht gegeben, sagte er gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Mehrere verdächtige Personen seien lediglich „überprüft“ worden. Dies sei allerdings ein ganz normaler Teil der Polizeiarbeit.

7.45 Uhr: Nach den Angriffen auf drei Frauen in Nürnberg fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. „Das Stadtgebiet wird von uns überwacht“, sagte ein Polizeisprecher in Nürnberg am Samstag. Zahlreiche Beamte seien im Einsatz. Zudem würden die eingehenden Hinweise überprüft. Ob es bereits konkrete Hinweise auf den Täter gibt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Der mittelfränkische Polizeipräsident Roman Fertinger hatte am Freitag davon gesprochen, dass man „einige Personen im Fokus“ habe.

Die Meldungen vom Freitag zu den Messerattacken in Nürnberg

20.59 Uhr: Am Tag nach den hinterhältigen Attacken im gutbürgerlichen Viertel St. Johannis waren wir in Nürnberg, um uns ein Bild vom Gemütszustand der Stadt zu machen. Die Rushhour ist gerade vorbei, da beginnt eine Verbrechensserie, die die Franken-Metropole erschüttert. Eine Frau (56) ist im Kirchenweg unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 22 kommt ihr ein Mann entgegen, er hat ein Messer. Plötzlich sticht er ihr in den Bauch! Einfach so.

„Es gab keine Vorgeschichte, der Angriff kam unvermittelt“, sagt später Kripochef Thilo Bachmann. Die Frau geht im Schock gut 200 Meter weiter, wählt mit dem Handy selbst den Notruf und bleibt vor dem Laden von Pietro Renda stehen. „Jemand kam herein, ob Kompressen da seien“, sagt der Friseur. Er springt nach draußen und versucht, die Blutung bei der Frau zu stillen. Schnell sind Polizei und Rettung da, Großfahndung im Viertel – doch drei Stunden nach der Attacke geht der Irrsinn weiter: Wieder greift ein Mann Frauen an, nur wenige hundert Meter vom ersten Tatort entfern: Seine zwei weitere Opfer (26 und 34) kämpfen nach Notoperationen bis Freitagvormittag um ihr Leben. Inzwischen sind alle drei Opfer nicht mehr im kritischen Zustand.

+ Bei Messer-Angriffen in Nürnberg wurden drei Frauen schwer verletzt. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr. © NEWS5 / NEWS5 / DESK

War es ein Terroranschlag? Hass auf Frauen? Taten eines Verrückten? Im Stadtteil herrscht jedenfalls nach den Angriffen Angst. Auch die 26 Jahre alte Elen und ihre Freundin Dilan (25) zeigen sich sehr erschrocken. Die jungen Frauen machen in der Klinik um die Ecke eine Ausbildung zur Krankenschwester. Ihr erster Gedanke, als sie die Nachrichten hörten: „Oh Gott, was wäre, wenn ich betroffen gewesen wäre?“, fragt Elen. Sie sei am Vorabend in der Nähe unterwegs gewesen und habe mit dem Kopfhörer Musik gehört – das will sie bleiben lassen. „Ich denke, dass es ein psychisch Kranker war.“

Trotz unterschiedlicher Beschreibungen geht die Polizei von einem einzelnen Messerstecher aus. Es soll ein 25 bis 30 Jahre alter Mann mit normaler Statur sein, um die 1,80 groß, blond bis eher dunkelblond, mit heller Haut und Drei-Tage-Bart. Bachmann will zwar einen terroristischen Hintergrund nicht völlig ausschließen, es gebe aber keine Hinweise darauf. Weil alle Opfer von den Angriffen überrascht wurden, geht die Staatsanwaltschaft in allen drei Fällen von versuchtem Mord aus.

Nürnberg: Verdächtiger kann fliehen - Profiler aus München helfen

19.05 Uhr: In der Nacht waren die Beamten mit einem Großaufgebot und Hunderten Beamten im Einsatz. Ein Verdächtiger, auf den die Beschreibung passte, konnte in der Nacht vor Beamten flüchten: Er rannte beim Anblick einer Streife in ein Haus. Die Einsatzkräfte verfolgten ihn und sperrten das Gebäude ab. Da in einer Wohnung Licht brannte und der Bewohner nicht öffnete, brachen die Beamten die Tür auf – doch die Räume waren leer. Auch Keller, Dachboden und Garagen wurden durchsucht. Nichts. Eine Sonderkommission mit 40 Beamten soll die Fälle schnell aufklären. Auch Münchner Profiler sind eingeschaltet. Das vorweihnachtliche Nürnberg, es war immer wie im Märchen. Nun schwingt dabei die Angst mit, an jeder dunklen Ecke.

+ Ein Polizeiauto fährt in den frühen Morgenstunden durch den Nürnberger Stadtteil St. Johannis. © dpa / Daniel Karmann

15.40 Uhr: Im Fall der Angriffe auf drei Frauen in Nürnberg fahndet die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Wie die Polizei bekannt gab, gibt es keine Verbindung zwischen Täter und Opfern.

13.47 Uhr: Man habe einige Personen im Fokus, sagte der mittelfränkische Polizeipräsident Roman Fertinger, ohne Details zu nennen. Ihre Überprüfung soll im Laufe des Tages erfolgen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es weiterhin nicht.

13.38 Uhr: Die Polizei Mittelfranken hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Unter 0800 1999 200 können verdächtige Beobachtungen aus der Bevölkerung gemeldet werden.

Nürnberger Täter weiter flüchtig: Polizei-PK im Ticker

13.00 Uhr: In einer Pressekonferenz berichtet die Polizei über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Wir berichten im Live-Ticker.

+++ Zunächst folgt ein allgemeiner Überblick. Die Meldung über die erste Tat sei um 19.23 Uhr bei der Polizei eingegangen. Nach den beiden späteren Vorfällen wurde die „volle Einsatzmaschinerie“ aktiviert, erläutert Nürnbergs Polizeipräsident. Messerattacken hätten in Mittelfranken in den vergangenen Jahren zugenommen. Zumeist handele es sich dabei - anders als bei den Fällen am Donnerstagabend - um Beziehungstaten, bei denen sich Täter und Opfer kennen.

+++ Nun folgt ein genauerer Überblick über den Tatablauf: „Drei Einzeltaten, die als Serie betrachtet werden müssen. Es gibt kein Vorgeschehen, es kam zu keinerlei Kommunikation. Die Angriffe kamen völlig unvermittelt“, sagt ein Sprecher. Lediglich eine der Geschädigten konnte bislang vernommen werden. Wesentliche Angaben fehlen daher noch. Ob es sich bei der Tatwaffe tatsächlich um ein Messer handelt, ist noch nicht verifiziert. „Die Vorgehensweise ist ungewöhnlich, da kein erkennbares Motiv vorliegt“, erklärt der Polizei-Funktionär. Viele Hinweise aus der Bevölkerung sind bereits eingegangen, der Sprecher spricht von der „gesamten Palette“.

+++ Umfangreiche Anwohnerbefragungen sollen am Nachmittag und Abend stattfinden, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. „Momentan spricht nichts dafür, dass wir in zwei Stunden den Täter präsentieren können. Die Lage ist momentan noch ziemlich diffus“, macht der Sprecher wenig Hoffnung auf einen baldigen Fahndungserfolg. In der Sonderkommission „Johannis“ sind 40 Ermittler integriert.

+++ Die Beamten in Nürnberg wollen in der Innenstadt und an den Tatorten verstärkt Präsenz zeigen, um die Bevölkerung vor weiteren Attacken zu schützen.

Wir zeigen weiterhin erhöhte Präsenz in #Nürnberg #Johannis und fahnden mit Hochdruck in ALLE Richtungen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen bitte #Notruf 110 wählen. pic.twitter.com/jNmblEaJuR — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) December 14, 2018

12.26 Uhr: Was wir bislang über die Vorfälle am Donnerstagabend wissen und was nicht, haben wir in diesem Überblicksartikel für Sie zusammengefasst.

Messer-Attacken in Nürnberg: Spekulationen über Motiv des Unbekannten

11.45 Uhr: War es ein Terroranschlag? Hass auf Frauen? Die Taten eines Verrückten? Die Spekulationen gehen in alle Richtungen. Die Polizei hat bisher keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.

„Ich habe schon ein komisches Gefühl“, sagt eine 54-Jährige, die gerade auf dem Weg zur Arbeit ist. „Wahrscheinlich war es einfach nur ein Irrer.“ Weihnachten sei immer eine komische Zeit, erklärt die Frau. „Viele sind dann alleine und drehen durch.“

Auch im „Caffé Fatal“ um die Ecke gehen die Gedanken in diese Richtung - die Taten sind hier Thema Nummer Eins unter den Gästen. „Wahrscheinlich ist da einer ausgetickt“, sagt die 53 Jahre alte Kerstin. An einen Terroranschlag glaubt sie nicht. „Vielleicht hatte da einer einen Hass auf Frauen?“, fragt sie. Sie gehe jedenfalls von einem Einzeltäter aus. Solange dieser nicht geschnappt ist, werde sie auf jeden Fall etwas vorsichtiger sein. „Ich habe aber gar keine Lust darauf, mich zu Hause einzuschließen.“

11.37 Uhr: Die Polizei-Pressekonferenz um 13 Uhr wird live bei Facebook übertragen. Auf Twitter hat das Polizeipräsidium bekanntgegeben, wie sich die Stellungnahmen verfolgen lassen.

So kaltblütig ging der Täter vor

11.02 Uhr: Allmählich werden weitere Details zu den Angriffen bekannt. Der Täter habe unvermittelt zugestochen und nicht mit seinen Opfern gesprochen, erklärte ein Sprecher der Polizei.

10.28 Uhr: Nach den Stich-Attacken auf drei Frauen in Nürnberg schwebt keines der Opfer mehr in Lebensgefahr. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag unter Berufung auf die behandelnden Ärzte.

Messer-Attacken in Nürnberg: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

10.20 Uhr: Nun haben die Behörden via Twitter eine Beschreibung des flüchtigen Mannes herausgegeben. Die Bevölkerung wird weiterhin zu besonderer Vorsicht angehalten.

#UPDATE #Johannis#Täterbeschreibung:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 175-180cm groß, normale Statur, blonde bis dunkelblonde Haare, heller Teint, Drei-Tage-Bart, zur Bekleidung gibt es dzt. unterschiedliche Aussagen.



Bei Antreffen bitte #Notruf 110 wählen. pic.twitter.com/Pg8REMCwS5 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) December 14, 2018

10.16 Uhr: Um 13 Uhr gibt die Polizei am Nürnberger Richard-Wagner-Platz eine Pressekonferenz, um über die Geschehnisse von Donnerstagabend und den Stand der Ermittlungen zu berichten.

9.44 Uhr: "Im gesamten Stadtteil St. Johannis zeigen wir erhöhte Polizeipräsenz, auch um das Sicherheitsgefühl wiederherzustellen", berichtete Bert Rauenbusch, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken, nordbayern.de am Freitagmorgen. Zur Zeit gäbe es keine Hinweise, dass es zu einem erneuten Angriff kommen soll, ließen die Einsatzkräfte gegenüber dem Fernsehsender ntv verlauten.

Polizei geht von Einzeltäter aus

9.12 Uhr: Nach den Stich-Attacken auf drei Frauen in Nürnberg hoffen die Ermittler, die Opfer noch am Freitag befragen zu können. Von ihnen erhofft sich die Polizei wichtige Hinweise auf den Täter, der auch am Freitagvormittag auf der Flucht war, wie ein Sprecher sagte. Zudem sollen Anwohner befragt werden, die womöglich mitbekommen haben, wie und von wem die drei Frauen am Donnerstagabend niedergestochen wurden.

Trotz unterschiedlicher Aussagen der Frauen kurz nach den Attacken geht die Polizei dem Sprecher zufolge von einem Täter aus.

8.35 Uhr: Laut Berichten des BR schweben zwei der verletzten Frauen am Freitagmorgen immer noch in Lebensgefahr. Die Polizei warnt via Twitter vor dem flüchtigen Täter, der weiterhin mit einer Stichwaffe unterwegs sein könnte. Über die Bekleidung des Mannes kursieren derzeit noch ungleiche Angaben.

Wir zeigen verstärkte Präsenz und fahnden mit Hochdruck. Bei verdächtigen Wahrnehmungen #Notruf 110 wählen. Bitte vorsichtig sein, der Täter könnte weiterhin mit einem #Messer bewaffnet sein. — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) December 14, 2018

Mehrere Messerattacken in Nürnberg: Gewalt-Serie am Donnerstagabend

Nürnberg - Drei Frauen sind in Nürnberg mit Stichen schwer verletzt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass die Angriffe am Donnerstagabend in nahe beieinander liegenden Straßen im Stadtteil St. Johannis von demselben Täter begangen wurden, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Beamte suchten mit Hunden und Hubschraubern nach dem oder den Tätern - bis zum frühen Freitagmorgen ohne Erfolg.

Rätselhafte Angriffe in Nürnberg: Bislang keine Hinweise auf Terror

Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht. Die Tatwaffe war noch nicht bekannt.

Gegen 19.20 Uhr kam ein Mann einer 56 Jahre alten Fußgängerin entgegen und stach ihr in den Oberkörper. Sie wurde in einem Klinikum notoperiert. Gegen 22.45 Uhr stach ein Mann nur wenige Straßen weiter unvermittelt auf eine 26-Jährige ein, die gerade nach Hause lief.

+ Bei rätselhaften Messer-Attacken in Nürnberg sind drei Frauen schwer verletzt worden. © NEWS5 / NEWS5 / DESK

Kurz darauf stach ein Mann auf eine 34-Jährige ein. Die beiden letzteren Frauen erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden ebenfalls notoperiert. Auch am frühen Freitagmorgen seien sie weiterhin in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin.

