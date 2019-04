Deutschlands erstes offizielles Hundeklo in Nürnberg macht nach einem Jahr dicht

Das Nürnberger Pilotprojekt Hundeklo ist gescheitert. Der abgegrenzte Bereich in einem Park in der Frankenmetropole wird jetzt wieder begrünt.

Update vom 17. April, 12.38 Uhr:

Ein Jahr lang hat die Stadt Nürnberg ein Hundeklo in einem Park getestet - von einem durchschlagenden Erfolg kann allerdings nicht die Rede sein. Das Klo soll im Mai wieder geschlossen werden, wie ein Sprecher vom städtischen Reinigungsbetrieb am Mittwoch erklärte. Die rund zehn Quadratmeter große Sandfläche im innenstadtnahen Rosenaupark werde wieder eingeebnet. An die Stelle werde Rasen gesät.

Das Klo habe weder eine spürbare Besserung gebracht, noch sei das „Tretminen“-Problem in dem Park größer geworden, sagte der Sprecher des städtischen Service Öffentlicher Raum (SÖR), André Winkel. Deshalb habe man sich entschieden, das im vergangenen April gestartete Pilotprojekt nicht fortzuführen. Das Nürnberger Hundeklo galt als erstes seiner Art in Deutschland. Die Toilette für Vierbeiner hat rund 2000 Euro gekostet.

Kampf gegen Hundehaufen: Frankenmetropole geht innovativen Weg

Nürnberg - Statt mit noch strengeren Kontrollen reagiert die Frankenmetropole mit einem eigens geschaffenen Hundeklo auf den wachsenden „Tretminen“-Ärger. Der städtische Reinigungsbetrieb hat dazu im innenstadtnahen Rosenaupark eine zehn Quadratmeter große Sandfläche angelegt, die an drei Seiten mit einem niedrigen Holzgeländer eingefasst ist, wie die Stadt am Donnerstag berichtete.

Man habe sich dabei von skandinavischen Vorbildern leiten lassen; auch in Polen gebe es solche Hundeklos, berichtete der Sprecher des städtischen Service Öffentlicher Raum (SÖR), Andre Winkel. In Deutschland sei es vermutlich das erste Hundeklo dieser Art, vermutet er.

Bewährungsprobe für das Test-Klo

„Wir wollen mit dem Hundeklo einfach das Bewusstsein dafür schärfen, dass jeder Hundebesitzer verpflichtet ist, Hundekot aufzusammeln“, machte Winkel deutlich. Das gelte natürlich auch für die in dem neuen Hundeklo gemachten Geschäfte. Neben der Sandfläche gebe es einen Ständer mit Kot-Tüten.

Die Erfahrung zeige aber, dass es offenbar mehr brauche als Tütenhalter, um rücksichtslose Hundehalter zur Einsicht zu bringen. Sollte sich das Test-Klo nach einem Jahr als erfolgreich erweisen, will die Stadt auch in anderen Parks Hundeklos schaffen.

dpa

