„Noch nicht gesehen“: Starkregen unterspült Brücke und reißt großes Loch

Starker Regen hat in Nürnberg eine viel befahrene Brücke beschädigt und eine Sperrung ausgelöst. Das Wasser hat ein Loch in die Bausubstanz gerissen.

Update 4. Dezember, 16 Uhr: Die Sperrung der Brücke über den Main-Donau-Kanal konnte erst am Dienstagnachmittag wieder komplett aufgehoben werden.

Mit Bohrungen prüfte die Stadt zuvor, ob auch unter der Fahrbahn Hohlräume entstanden waren. Dies war jedoch nicht der Fall und so konnte zunächst die eine Fahrtrichtung wieder geöffnet werden und einige Stunden später auch die andere.

Brücke in Nürnberg durch Regen stark beschädigt

Update 4. Dezember, 12.45 Uhr: Ärger für Pendler in Nürnberg: Starker Regen hat dazu geführt, dass eine Brücke über den Main-Donau-Kanal gesperrt werden musste. Von Montagabend bis Dienstagvormittag stand der Verkehr dort still. Die Brücke liegt an einem wichtigem Autobahnkreuz der A73.

Die Polizei teilte mit, es sei zu befürchten, dass das viele Wasser nicht richtig über die Rohre ablaufen könne und unter der Fahrbahn bleibe. Nach Angaben der Stadt hat der Regen eine Böschung unterspült. Experten untersuchten am Dienstag zudem die Fahrbahn auf mögliche Schäden. Nach ersten Untersuchungen wurde die Brücke am Kreuz Nürnberg-Hafen stadtauswärts wieder für den Verkehr freigegeben.

Starkregen unterspült Brücke und reißt gewaltiges Loch

Nürnberg - Denn plötzlich musste eine der am stärksten befahrenen Brücken der Stadt für den Verkehr gesperrt werden. Alles begann in den frühen Abendstunden des Montags, als die Feuerwehr zu der Brücke des Frankenschnellwegs, die über die Donaustraße und den Main-Donau führt, gerufen wurde.

Regenwasser reißt in Nürnberg Loch in eine Brücke

Der Grund: Die Gullys der Brücke waren verstopft, diese konnten in der Folge die Wassermassen nicht mehr fassen. Das abfließende Regenwasser suchte sich darauf einen anderen, denkbar ungünstigen Weg durch die Dehnungsfugen der Brücke. Am Fuße der Brücke zeigten sich dann die Folgen: Das Wasser riss ein rund zwei Meter langes und einen halben Meter hohes Loch in die Pflasterschräge unter der Brücke, wo es wieder ans Freie trat.

Video: Regen für einen Monat fällt an einem einzigen Tag

Einsatzleiter in Nürnberg: „So etwas habe ich noch nicht gesehen“

"Straßenunterspülungen hatte ich schon viele, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen", sagt Hans-Peter Reißmann, der Einsatzleiter der Nürnberger Feuerwehr. Zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer entschloss sich die Polizei die Brücke für den Verkehr komplett zu sperren, auch die Donaustraße blieb für den Verkehr gesperrt.

Um zu klären, ob der Frankenschnellweg wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, zog die Polizei noch am Abend Spezialisten hinzu. Zur Stunde ist noch nicht klar, wie lang die Sperrung aufrecht erhalten werden muss.

