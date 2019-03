Streit um laute Musik endet mit brutaler Aktion 

Drei junge Männer hören am Hauptbahnhof in Nürnberg laut Musik. Zwei ältere fühlen sich gestört. Als sie die Jugendlichen zur Rede stellen, tickt einer brutal aus.

Nürnberg - Ein Streit über zu laute Musik hat am Nürnberger Hauptbahnhof in einer Schlägerei geendet. Ein 16-Jähriger soll einen 31-jährigen Kontrahenten dabei mit einer Stahlkette am Kopf verletzt haben, wie die Polizei am Montag unter Berufung auf Angaben von Beteiligten und Zeugen mitteilte. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Reisende hatten die Beamten am Samstag über die Schlägerei informiert. Erste Befragungen ergaben, dass drei junge Männer an einem Bahnsteig Musik gehört hatten - zwei ältere fühlten sich davon gestört und es kam zum Streit. Auch in München am Hauptbahnhof ist am Sonntagmorgen eine Schlägerei eskaliert, wie merkur.de* berichtet.

