Frau bekommt Wehen, doch Paar bleibt im Berufsverkehr stecken: Polizei wird zum Retter in der Not

Nürnberg - Am Donnerstagabend (28. November 2019) wurde die Nürnberger Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Gegen 18 Uhr kam ein Mann in der Nopitschstraße in Nürnberg auf die Beamten zu und bat im Hilfe. Seine schwangere Frau lag in den Wehen, die anstehenden Geburt war nur noch eine Frage von Minuten.

Nürnberg: Frau liegt in den Wehnen - mitten im Berufsverkehr

Tag für Tag gibt es in der Nopitschstraße in Nürnberg dasselbe Problem mit dem Berufsverkehr und bringt so manch einen Autofahrer auf seinem Weg in den wohlverdienten Feierabend zum Verzweifeln. Der Mann, der die Beatmen um Hilfe bat, hatte es aber besonders eilig. Auf dem Weg ins Krankenhaus mit seiner schwangeren Frau geriet der Mann in den Feierabendverkehr.

Plötzlich kamen die Wehen in immer kürzeren Abständen und es bestand die Gefahr, dass die Frau das Kind auf dem Rücksitz des Autos gebären würde.

Nürnberg: Mit Polizeieskorte ging es für die schwangere Frau ins Krankenhaus

Den Beatmen der Nürnberger Polizei war sofort klar, dass Eile geboten war. Mit einer Polizeieskorte, Martinshorn und Blaulicht begleiteten sie den Ehemann mit seiner Ehefrau durch den Berufsverkehr in der Nopitschstraße in Nürnberg. Auf dem direktesten Weg bahnten sich der Konvoi einen Weg zur Notaufnahme des nächsten Krankenhauses.

Die schwangere Frau wurde dort vom medizinischem Personal auf die Entbindungsstation gebracht und gebar wenige Augenblicke später ihr Baby. Der Mutter und ihrem Kind geht es dank der Polizeieskorte gut, so ein Sprecher der Polizei.

