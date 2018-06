Falscher Polizist will Rentnerin betrügen - bei der Geldübergabe fliegt er auf 

Ein 21-Jähriger gab sich gegenüber einer Rentnerin als Polizist aus. Doch der Betrug flog auf.

Nürnberg - Weil er sich als falscher Polizist ausgegeben haben soll, ist ein Mann ist in Nürnberg festgenommen worden.

Betrüger forderte am Telefon Geld von der Rentnerin

Der mutmaßliche Trickbetrüger soll eine 83-Jährige per Telefon aufgefordert haben, ihm einen höheren Geldbetrag zu geben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bei der Geldübergabe wird der Betrüger festgenommen

Der 21-Jährige wurde am Mittwoch bei der Geldübergabe ertappt, Beamte in Zivil nahmen ihn fest. Am Donnerstag sollte er vor den Haftrichter.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe / Symbolbild