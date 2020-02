Mann (31) betritt Polizeistation mit kurioser Bitte - es nimmt für ihn kein gutes Ende

Ein Mann (31) betrat in Nürnberg die Dienststelle der Bundespolizei - und hatte eine kuriose Bitte im Gepäck. Die Situation nahm für ihn kein gutes Ende.

Nürnberg - Etwas nicht ganz Alltägliches erlebten Bundespolizisten am Montagmorgen (24. Februar). Mit den Worten „Bitte überprüfen Sie mich, vermutlich werde ich mit Haftbefehl gesucht“ betrat ein 31-Jähriger die Dienststelle der Bundespolizei in Nürnberg.

Nürnberg: Mann hat kuriose Bitte an Bundespolizei - Beamte kommen seinem Wunsch nach

Wie sich herausstellte, hatte der Mann recht. Die Beamten kamen der Bitte des Mannes natürlich nach und checkten seine Personalien, wie die Polizei mitteilte. Wie von dem Mann befürchtet, leuchtete es rot auf dem Bildschirm des Fahndungscomputers. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth suchte bereits seit Mai 2019 mit Haftbefehl nach dem 31-Jährigen. Er war wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe im vierstelligen Bereich verurteilt worden.

Da der Mann das Geld nicht dabei hatte und es auch nicht beschaffen konnte, brachten ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt. Dort muss der 31-Jährige die nächsten 105 Tage verbringen.

